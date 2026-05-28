Doti Emergenti, festeggiati con l’Aperi-De i traguardi finali del progetto

Concluso il progetto finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del bando “Talenti in Azione”. Coinvolti giovani tra i 18 e i 34 anni in percorsi formativi dedicati al turismo, all’accoglienza, al marketing e all’innovazione, con risultati positivi in termini di partecipazione e competenze acquisite. Il successo è stato possibile grazie a una fitta rete di partenariato guidata dall'Agenzia Formativa Corali (capofila) insieme al Comune di Livorno, alla Fondazione LEM, all’agenzia formativa Ciofs-FP Toscana, alle associazioni diecidicembre-Arciragazzi Livorno e Orto degli Ananassi, e alle imprese Daxogroup e Zaki

Si è concluso ufficialmente il progetto DE – Doti Emergenti, l’importante iniziativa finalizzata a creare nuove opportunità di lavoro per i giovani tra i 18 e i 34 anni nel settore strategico del turismo livornese. Il progetto è stato realizzato grazie ai finanziamenti della Regione Toscana nell’ambito del Bando Talenti in Azione, volti a sostenere l’occupazione giovanile e a sviluppare percorsi di crescita in linea con il Sistema Regionale delle Competenze. Per celebrare la chiusura delle attività, il 25 maggio si è tenuto l’evento “Aperi-DE”: un caloroso momento di saluto, ringraziamento e condivisione dedicato espressamente ai partecipanti e ai docenti che sono intervenuti e hanno animato i percorsi formativi in questi mesi. All’evento erano presenti anche l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Livorno Michele Magnani, la direttrice dell’Agenzia Formativa Corali Benedetta Moschini, la direttrice del CIOFS Adriana Scamacca, la vicepresidente di diecidicembre-Arciragazzi Livorno Eva Fedi, il coordinatore di Fondazione LEM Adriano Tramonti e il proprietario di Zaki srl Stefano Pampaloni. Dall’analisi dei dati di monitoraggio emerge uno stato di avanzamento del progetto complessivamente positivo e coerente con la programmazione approvata, evidenziando un’adeguata capacità di gestione e attuazione, oltre a un soddisfacente livello di partecipazione.

Il bilancio delle tre linee di intervento ha mostrato ottimi risultati:

Azione 1: Questa fase si è conclusa con 96 destinatari, 84 iscritti (pari a un tasso di partecipazione dell’87,5%) e 43 certificazioni rilasciate (tasso di completamento su iscritti: 51,2%), evidenziando un buon livello di adesione.

Azione 2: Si è configurata come la componente più rilevante in termini di volume di attività. Ha contato ben 228 destinatari e 128 iscritti (tasso di partecipazione: 56,1%), con il rilascio finale di 58 attestati (tasso di completamento su iscritti: 45,3%), registrando un buon livello di coinvolgimento.

Azione 3: Caratterizzata da un’impostazione maggiormente specialistica e personalizzata, questa azione si è distinta per un’elevata intensità formativa e per un approccio individualizzato, orientato al consolidamento delle competenze. Ha registrato un totale di 15 destinatari effettivi. Nel complesso, l’intervento ha confermato una perfetta coerenza tra le diverse fasi, contribuendo in modo concreto al raggiungimento degli obiettivi previsti. Il successo di “DE – Doti Emergenti” è stato possibile grazie a una fitta rete di partenariato guidata dall’Agenzia Formativa Corali (capofila) insieme al Comune di Livorno, alla Fondazione LEM, all’agenzia formativa Ciofs-FP Toscana, alle associazioni diecidicembre-Arciragazzi Livorno e Orto degli Ananassi, e alle imprese Daxogroup e Zaki.

I percorsi formativi, co-progettati insieme ai giovani del territorio, hanno compreso:

Corsi specialistici: Prodotti da Forno Livornesi e Cucina tipica livornese, Gestione di Impresa, Marketing Turistico, Organizzazione di Eventi, Accoglienza turistica e Blogger turistico e storytelling

Laboratori e Camp trasversali (da 50 ore ciascuno): Laboratori Teatrali (improvvisazione e teatro sociale), Laboratorio dei Feedback (per il lavoro in team), Elevator Camp (per il public speaking e i colloqui di lavoro), Hackathon e Barcamp (focalizzati su innovazione e strumenti digitali), e l’Impresa Formativa Simulata (per lo sviluppo di startup).

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