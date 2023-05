Ecco i vincitori del contest Instagram sul 5e5 day

Le foto della premiazione da parte della coordinatrice sindacale di Cna Valentina Bonaldi e della socialmedia manager Martina Rossi

I post con #5e5day2023 di Paolo, Lorenzo e Elisa sono stati i più apprezzati. E Lorenzo il 5e5 ce l’ha persino tatuato sul braccio. Ai vincitori un buono per due 5e5 da gustare in uno dei tortai aderenti all’Associazione Tortai Livornesi di Cna

Un buono per due 5e5 da gustare in uno dei tortai aderenti all’Associazione Tortai Livornesi di Cna: quale premio migliore per i fan del 5e5 che hanno vinto il contest Instagram lanciato in occasione del 5e5 Day 2023? I post con #5e5day2023 di Paolo @paolobonatti65, Lorenzo @lorenzo.caste e Elisa @a.livorno.puoi sono stati i più apprezzati. Eccoli dunque insieme nella foto della premiazione da parte della coordinatrice sindacale dell’associazione Valentina Bonaldi e della socialmedia manager Martina Rossi. E Lorenzo il 5e5 ce l’ha addirittura tatuato sul braccio!

