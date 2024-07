Iniziato nel novembre 2022, il percorso formativo biennale finanziato dalla Regione Toscana e gestito dalla Fondazione ITS ATE ha visto 12 allievi ottenere la qualifica di “Tecnico Superiore per l’Innovazione e la Qualità delle Abitazioni”. Frangerini, presidente della Fondazione: "I nostri corsi ITS rappresentano un’opportunità di formazione post-diploma che unisce politiche di istruzione, formazione e lavoro con gli interessi del Paese e la domanda concreta delle imprese”