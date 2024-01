Eni conferma la conversione della raffineria di Stagno in bioraffineria

"Notizia molto importante, da tutti auspicata e attesa, per il futuro della nostra città e del nostro territorio in termini di livelli occupazionali e sostenibilità ambientale". Il commento del sindaco di Livorno Salvetti e del sindaco di Collesalvetti Antolini

Eni conferma la conversione della raffineria di Livorno in bioraffineria.

Il commento del sindaco di Livorno Luca Salvetti sui social

La notizia che ci ha dato la direzione Eni questa mattina, della decisione formale di realizzare la Bioraffineria a Livorno, è un passaggio molto importante per il futuro della nostra città e del nostro territorio. Sono quattro gli elementi che noi abbiamo sempre auspicato e per i quali abbiamo lavorato in questi anni, che emergono in maniera chiara: 1) continuità produttiva del sito industriale, 2) stabilità occupazionale che cancella le preoccupazioni di centinaia di dipendenti e delle loro famiglie, 3) un quadro di miglioramento degli impatti ambientali per la nostra zona con abbattimento delle emissioni, prodotti ottenuti da olii vegetali (senza olio di Palma) e riduzione del traffico intorno alla struttura, visto che le cariche arriveranno solo via mare. 4) Rimane alto e continuo l’impegno sul tema delle bonifiche, che andranno di pari passo con la conversione in Bioraffineria.

Il commento del sindaco di Collesalvetti Adelio Antolini in un comunicato stampa

La realizzazione della bioraffineria è una notizia importante per la tenuta dei livelli occupazionali e della sostenibilità ambientale. Esprimo quindi soddisfazione per la conferma che ha fatto Eni di investire in un progetto che avrà un impatto economico positivo in termini diretti e di indotto portando al tempo stesso significativi benefici all’ambiente, sia come tipologia di impianto che di prodotto, il biocarburante. Eni investe a Stagno con una strategia di lungo periodo che è garanzia di stabilità e di compatibilità ambientale per le nostre comunità livornese e colligiana. Un risultato da tutti auspicato e atteso, a cui hanno collaborato attivamente in questi anni con l’azienda la Regione Toscana, i Comuni di Collesalvetti e Livorno, insieme ai sindacati.

Condividi:

Riproduzione riservata ©