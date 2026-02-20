Erasmus a Valencia per i professionisti del porto

Il dirigente Capuano: "Lavoriamo per una comunità portuale professionale europea preparata ad affrontare le sfide della decarbonizzazione, della digitalizzazione e della resilienza operativa"

Nei giorni scorsi si è svolta a Valencia la seconda mobilità formativa del progetto Erasmus+ 2021–2027 “Empower Next Port Professionals with Innovative Skills through XR Immersive Training Programs”, coordinato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e co‑finanziato dall’Azione KA220‑VET – Cooperation Partnership in Vocational Education and Training. L’iniziativa, organizzata dal partner Fundación Valenciaport, ha coinvolto 26 professionisti provenienti dai porti di Livorno, Valencia, Pireo, Venezia e Genova, e ha rappresentato un passo decisivo verso lo sviluppo di competenze innovative per i professionisti del cluster portuale-logistico in grado di guidare i processi di transizione energetica e digitale. Il percorso formativo – strutturato su due profili chiave, uno dedicato alla transizione energetica e l’altro all’IT e all’innovazione – si è prefissato come obiettivo quello di rafforzare la comprensione delle sfide tecnologiche, organizzative e regolatorie che interessano i porti europei, potenziando la capacità di gestione di progetti di innovazione, di iniziative di trasformazione digitale e di azioni legate alla transizione energetica. Centrale anche la promozione dell’uso di strumenti tecnici, in particolare soluzioni immersive e simulazioni in XR (realtà estesa), e lo sviluppo di leadership, decision‑making e pensiero critico e strategico in contesti operativi complessi e in rapido cambiamento. La settimana ha previsto inoltre visite tecniche al Porto di Valencia, con tappe agli scanner e varchi automatizzati, offrendo ai partecipanti un confronto diretto con infrastrutture, processi e soluzioni in uso. Elemento caratterizzante della mobilità è stata l’integrazione della Realtà Estesa di quella virtuale su procedure di sicurezza e gestione dei carburanti alternativi, a dimostrazione del valore della formazione immersiva per l’apprendimento di competenze tecniche specialistiche in condizioni controllate e ad alta efficacia. “I risultati della mobilità di Valencia consolidano il percorso verso una comunità portuale professionale europea preparata ad affrontare le sfide della decarbonizzazione, della digitalizzazione e della resilienza operativa” ha dichiarato il dirigente promozione e formazione dell’AdSP, Claudio Capuano. La prossima tappa del progetto è prevista a Livorno nel mese di aprile 2026.

