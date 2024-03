Essere Artigiani, Cna porta i bambini a scuola di artigianato artistico

Le foto della visita inviate nel comunicato e autorizzate dalla scuola

Protagonisti i bambini delle classi 2A e 2B della scuola primaria Cattaneo (istituto comprensivo Bartolena) che, accompagnati dalle insegnanti Angela Beato, Angela De Cesari, Katia Cianci e Angela Tassara, si sono recati in visita alla storica azienda Terrecotte Bitossi di Cecina Mare. La responsabile del progetto, Valentina Bonaldi: "I bambini sono stati meravigliosi ed hanno ascoltato con grande attenzione. E’ stato un importante momento di arricchimento reciproco"

“Far conoscere agli alunni il mondo artigiano, dar loro modo di scoprire i mestieri meno conosciuti, ma tramandati da generazioni. Per scegliere il proprio futuro bisogna conoscere anche la tradizione”: così Valentina Bonaldi responsabile del progetto per Cna Livorno illustra il senso del progetto “Essere Artigiani” che ha visto protagonisti i bambini delle classi 2A e 2B della scuola primaria Cattaneo (istituto comprensivo Bartolena). Accompagnati dalle insegnanti Angela Beato, Angela De Cesari, Katia Cianci e Angela Tassara e dal coordinatore sindacale della CNA della Bassa Val di Cecina Paolo Garzelli, i bambini si sono recati in visita alla storica azienda Terrecotte Bitossi di Cecina Mare in via Ginori 62. “E’ stato un importante momento di arricchimento reciproco, di sensibilizzazione culturale e di valorizzazione delle vocazioni e degli interessi personali. Lo scopo del progetto – spiega Bonaldi – è stato di offrire occasione di incontro e di contatto con il mondo artigiano, attraverso un’esperienza autentica all’interno di una delle imprese che più di altre rappresentano l’arte del saper fare. Ampliare lo sguardo per consentire a bambini e ragazzi la scoperta dell’artigianalità e di ciò che significa essere artigiani: dare unicità e profondo valore a ciò che viene realizzato. L’antica fabbrica di terrecotte Bitossi è attiva dal 1929 nella realizzazione e vendita di articoli in terracotta realizzati esclusivamente a mano e con metodi artigianali, risultato di anni di esperienza nel settore. Un’occasione unica per comprendere a fondo questa realtà a conduzione familiare e l’essere artigiano. I bambini sono stati meravigliosi ed hanno ascoltato con grande attenzione la storia dei vasai della famiglia Bitossi, ed i segreti della creazione dei manufatti completamente manuale, acqua, terra e fuoco, tre elementi basilari congiunti all’esperienza secolare nel modellare la creta che la famiglia Bitossi si è tramandata. Suddivisi in gruppi hanno osservato i maestri vasai all’opera, per approfondire la conoscenza dell’attività che svolgono e di un mestiere antico, tramandato spesso di generazione in generazione, che oggi è poco conosciuto, ma che fornisce prodotti di uso quotidiano di cui spesso i bambini, ma non solo, ignorano la provenienza”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©