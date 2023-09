Ex Trw, aree acquisite da un gruppo che fa capo al Cav. Piero Neri

Presto il bando per insediamenti industriali. L'acquisizione al termine di una attività congiunta tra Amministrazione Comunale, Confindustria Livorno-Massa Carrara e Autorità di Sistema Portuale iniziata nel 2020. Salvetti: "Una gran bella notizia in una Livorno che continua il suo processo di ripartenza e rivitalizzazione anche sul fronte del lavoro”

Le aree ex Trw sono state acquisite nei giorni scorsi dal Gruppo che fa capo al Cavaliere del Lavoro Piero Neri, al termine di una attività congiunta tra Amministrazione Comunale, Confindustria Livorno-Massa Carrara e Autorità di Sistema Portuale iniziata nel 2020. Una manifestazione di interesse proporrà questo sito (184mila metri quadri di cui 55 mila coperti) “a tutte le aziende interessate ad insediarsi a Livorno e a contribuire allo sviluppo economico e occupazionale della nostra città”. Lo ha annunciato il sindaco Luca Salvetti questo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Piero Neri nella doppia veste di imprenditore e presidente di Confindustria Livorno-Massa Carrara e Luciano Guerrieri presidente dell’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale. “L’amministrazione ha incontrato i proprietari, poi le banche che avevano acquisito il sito e quindi la società incaricati di mettere sul mercato le strutture e gli spazi dell’ex fabbrica. Con l’impegno di Confindustria e con la partecipazione dell’Autorità Portuale è stata creata una rete che puntava a sbloccare la situazione e un’interlocuzione serrata. Adesso arriva la svolta con l’acquisizione dell’area da parte del gruppo livornese che fa capo a Piero Neri che ha intenzione attraverso una manifestazione d’interesse di proporre quel luogo a tutte le aziende interessate ad insediarsi a Livorno e a contribuire allo sviluppo economico e occupazionale della nostra città. Una gran bella notizia in una Livorno che continua il suo processo di ripartenza e rivitalizzazione anche sul fronte del lavoro”. Il presidente di Confindustria Piero Neri: “Oggi è un giorno importante perché la collaborazione fra pubblico e privato, fra Comune, Autorità di Sistema e Confindustria ha portato a qualcosa di non facile e che poteva comportare ulteriori anni. La soddisfazione mia oggi, come presidente di Confindustria è per avere ottenuto un risultato che riteniamo possa andare a beneficio del territorio e della sua produttività. Per quanto attiene al nostro ruolo tutto inizia nel 2020 quando ho assunto la presidenza di Confindustria e focalizzai uno dei miei obiettivi di mandato nella reindustrializzazione della costa toscana. Verificai subito che mancavano le aree e iniziai un colloquio serrato con il Comune che Comune ha istituito un vero e proprio laboratorio di approfondimento con assessori, struttura comunale, Confindustria, Autorità di sistema e alla fine l’attenzione è caduta su quest’area che si presta sia a un utilizzo per attività manifatturiere, industriali che logistiche grazie alla sua vicinanza al porto di Livorno. Come Confindustria insieme al Comune e Autorità di Sistema stiamo facendo il possibile per avere le infrastrutture necessarie a far decollare questi nuovi spazi produttivi”. “Per parte nostra, come Autorità di Sistema – ha concluso il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale Luciano Guerrieri – abbiamo sempre condiviso l’idea con il Comune e con Confindustria, che la visione dello sviluppo portuale dovesse in qualche modo combinarsi anche con la disponibilità effettiva e concreta di aree di connessione. Guardando gli strumenti urbanistici, quella dell’ex Trw è un’area dismessa di grande valore che può tornare ad essere utilizzata. Sono contento che questa operazione si sia concretizzata perchè rappresenta una fase di snodo, un momento di svolta, che da una situazione di stallo consente di passare ad una parte più operativa. Questa operazione ci consente di fare un salto di qualità”.

