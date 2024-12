Federmanager Livorno, eletto il nuovo consiglio direttivo. I nomi

Nella riunione del consiglio direttivo del 9 dicembre è stato riconfermato presidente Claudio Tonci e nominati 3 vice presidenti: Fabrizio Ceccarini (riconfermato), Pietro Starita e Roberto Consigli (nuove nomine). Tutti i nomi dei consiglieri, dei sindaci revisori e dei probiviri per il triennio 2025-2027

Il 25 novembre si è tenuta l’assemblea degli iscritti a Federmanager per il rinnovo degli incarichi del consiglio direttivo, sindaci revisori e probiviri per il triennio 2025- 2027.

Sono stati eletti nel consiglio direttivo: Pietro Starita, Fulvio Chelli, Alessandro Franchini, Massimo Cappelli, Fabrizio Ceccarini, Massimo Mura, Domenico Rotondo, Alessandro Postorino, Umberto Paoletti, Roberto Consigli, Claudio Tonci, Gabriele Gargiulo, Loredana Sanchioli.

Sindaci Revisori: Maurizio Castagnini, Probiviri: Nicola Velardi.

Nella riunione del consiglio direttivo del 9 dicembre è stato riconfermato presidente Claudio Tonci (in foto) e nominati 3 vice presidenti: Fabrizio Ceccarini (riconfermato), Pietro Starita e Roberto Consigli (nuove nomine).

L’assemblea e il successivo direttivo sono state occasioni per fare il punto sulle attività svolte nel 2024, su quelle programmate e sull’iscrizione all’associazione che ha visto l’ingresso in Federmanager di alcuni nuovi dirigenti. E’ stata confermata come prioritaria la missione di tutela e assistenza dei propri iscritti tramite gli strumenti della consulenza legale gratuita e assicurativa di Presidium, l’assistenza sanitaria integrativa del FASI e ASSIDAI e quella della previdenza complementare di Previndai.

Tra le iniziative in cantiere per i primi mesi del 2025, di significativa importanza la preparazione di un convegno sulle problematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare sulla necessità di giungere ad una vera e propria cultura della sicurezza, nella logica di un miglioramento continuo verso l’obbiettivo, non irraggiungibile, di zero infortuni.

Continua intanto il lavoro del gruppo di dirigenti costituito per sviluppare ancor più l’opera di proselitismo verso quadri e dirigenti per il rafforzamento della Federazione sul territorio, in questo contesto da citare la nomina del consigliere Alessandro Postorino che è entrato a far parte del Consiglio Nazionale di Federmanager come Consigliere supplente.

