Ferrari Hypersail sceglie Livorno come base. Salvetti: “Orgoglio per la città”

Il monoscafo volante di 100 piedi avrà in città la propria “casa del progetto”, con uffici, laboratori, palestre e aree tecniche per accompagnare le attività di sviluppo e i prossimi test in mare sul Tirreno

Ferrari Hypersail – l’innovativo progetto del monoscafo volante di 100 piedi nato per sfidare gli oceani – annuncia il nuovo hub operativo a Livorno, all’interno degli spazi Azimut Yachts. La nuova sede è concepita come una vera e propria casa del progetto rappresentando, inoltre, il punto nevralgico per le attività a terra e in mare con un’infrastruttura d’eccellenza a supporto della gestione logistica e pratica delle prossime fasi di sviluppo e test in acqua.

La sede ospiterà uffici dedicati al team di lavoro, agli ingegneri e allo shore team, palestre e aree per la preparazione atletica, oltre a laboratori specializzati per le componenti idrauliche, elettriche, meccaniche e per la stampa 3D. La base sarà inoltre il punto di riferimento per partner, stakeholder e ospiti del progetto, favorendo l’incontro tra tutte le realtà che contribuiscono alla crescita di Ferrari Hypersail.

Gli spazi offrono un accesso diretto al Mar Tirreno, garantendo un’ampia varietà di condizioni marine, utili per svolgere una campagna di test strutturata e continuativa. A questo si unisce la vicinanza geografica a Maranello, indispensabile per un continuo scambio di competenze con i diversi dipartimenti di ingegneria e design Ferrari che stanno supportando lo sviluppo tecnologico del progetto.

“Siamo orgogliosi di annunciare la nascita del nostro hub operativo a Livorno, uno step fondamentale che rappresenta molto più di un semplice centro di lavoro per l’imbarcazione: questa sede nasce infatti per essere la vera e propria casa del progetto Ferrari Hypersail, un luogo pensato per il lavoro quotidiano del Team e per accogliere tutti i soggetti che ruotano intorno al progetto, condividendo con loro ogni fase di questa sfida” – commenta Enrico Voltolini, Project Leader di Ferrari Hypersail – “Poter contare su uno spazio così strategico sul Mar Tirreno, utile sia per la preparazione tecnica e atletica sia per i test in mare, e al contempo vicino a Maranello, ci offre le condizioni ideali per accrescere ancora di più il processo di innovazione”.

“Sapere che sarà Livorno la casa della Ferrari del mare è una grande soddisfazione – commenta il primo cittadino di Livorno, Luca Salvetti – Da oggi è ufficiale la nuova imbarcazione brandizzata con il cavallino e pensata a Maranello per puntare al trofeo Jules Vernes sarà allestita nella nostra città all’interno dei cantieri azimut Benetti. L’imbarcazione punta al giro del mondo in equipaggio, 21.600 miglia nautiche da chiudere entro 40 giorni 24 ore, 30 minuti e 30 secondi e il team Ferrari ha deciso che Livorno era l’ideale per completare e rifinire lo scafo, i sistemi meccanici, idraulici ed elettrici e dare il via ad un ciclo di test in acqua. L’operazione che riguarda Livorno ha visto un iter amministrativo molto articolato per la realizzazione del grande capannone che farà bella mostra nei cantieri all’ingresso del porto e vicino al faro. La casa del Cavallino insieme ad Azimut Benetti, al comune di Livorno e alla soprintendenza hanno avviato il percorso per l’ok alla costruzione del nuovo hangar che accoglierà l’avveniristica imbarcazione. L’operazione è stata presentata ufficialmente al salone nautico di Genova, la barca sarà messa a punto nelle acque labroniche, farà bella mostra di se anche a Napoli in occasione della Coppa America e poi di nuovo a Livorno nei giorni della Biennale del mare. Per la nostra città una operazione di grande livello anche sotto il profilo della promozione e dei risvolti anche economici visto il gran numero di addetti che per mesi faranno base da noi. Nel momento che Livorno sta primeggiando nel settore della blu economy un occasione che dà lustro e valore alla nostra città e al suo legame al mare e a duo marchi mondiali come Azimut e Ferrari“.

La struttura dell’edificio e degli spazi interni sono stati progettati con lo scopo di concentrare, in maniera funzionale e strategica, tutte le attività di Ferrari Hypersail. Le scelte cromatiche si ispirano al design della livrea della barca, in cui il Grigio Hypersail e il Giallo Fly si alternano in una composizione lineare e rigorosa, inglobando due ordini di finestrature: quelle in vetro sono riservate agli uffici, mentre le pannellature in policarbonato rendono riconoscibili gli spazi dedicati all’imbarcazione. Sul portale d’ingresso, una riproduzione della vista frontale tecnica della prua rivela l’orientamento che la barca assume all’interno dell’hangar. Analogo intervento è presente sul tetto dell’edificio, dove la sagoma tecnica della pianta della barca è rappresentata in tutta la sua estensione, rivolgendo la prua verso l’uscita dall’hangar.

“Il mio team ed io abbiamo accolto con entusiasmo il coinvolgimento al progetto Hypersail, accompagnandone l’evoluzione fino alla progettazione della sua base operativa. Questo percorso di ricerca e sperimentazione, portato oltre i confini consueti del nostro ambito progettuale, ha in noi rafforzato la consapevolezza che il design non sia solo espressione formale, ma uno strumento capace di creare innovazione, in un processo di contaminazione virtuosa tra varie discipline” dichiara Flavio Manzoni, Chief Design Officer in Ferrari, a guida del Design Studio che ha disegnato la base.

La realizzazione della base si inserisce nel più ampio accordo di collaborazione tra Ferrari Hypersail e Azimut Yachts, due realtà italiane accomunate da innovazione, ricerca e cultura della performance.

In qualità di Technical Partner, Azimut Yachts svilupperà una tow boat Azimut Fly 72 custom che accompagnerà Ferrari Hypersail nelle attività di test e operative in mare. L’imbarcazione verrà utilizzata per supportare lo scafo di Ferrari Hypersail durante i primi test di volo e, successivamente, per l’assistenza e il monitoraggio durante le prove a vela, svolgendo al contempo la funzione di hospitality boat.

“Hypersail, come Ferrari, è simbolo ed espressione del made in Italy: un progetto nato nel cuore di Maranello, progettato dal team di ingegneri Ferrari, costruito in Italia, e da oggi con una propria base che siamo orgogliosi di annunciare” commenta Angelo Pesci, Chief Purchasing & Quality Officer di Ferrari, “La tow boat Azimut Fly 72 custom, che verrà sviluppata insieme al nostro nuovo partner Azimut Yachts, rappresenta un primo e concreto esempio di collaborazione e sinergia operativa tra le due aziende”.

L’avvio della realizzazione della futura base rappresenta uno dei passaggi più significativi nell’evoluzione di Ferrari Hypersail e testimonia la volontà di Ferrari di dotare il progetto delle infrastrutture necessarie per accompagnarne lo sviluppo nei prossimi anni.

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