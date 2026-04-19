Fi-Pi-Li: riposizionata la campata del ponte, soddisfazione di Gariglio

Sì è conclusa oggi un’operazione cruciale per lo snodo logistico tra la Fi-Pi-Li e l'area portuale. È stato eseguito il riposizionamento della campata del ponte mobile. Le operazioni si sono concluse alle 14.50 con successo

Sì è conclusa oggi un’operazione cruciale per lo snodo logistico tra la Fi-Pi-Li e l’area portuale. È stato eseguito il riposizionamento della campata del ponte mobile. Le operazioni si sono concluse alle 14.50 con successo. Il delicato cantiere di riparazione è stato coordinato dalla Città Metropolitana di Firenze, ente responsabile del tratto stradale, e ha beneficiato del supporto economico della Regione Toscana, che ha garantito i finanziamenti necessari per la messa in sicurezza e il riavvio dei sistemi. Sul campo, l’esecuzione materiale dei lavori è stata affidata ai tecnici di AVR Spa, la società che gestisce la manutenzione dell’arteria, i quali hanno operato con tempi serrati per ridurre al minimo i disagi.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della AdSP, Davide Gariglio, che ha sottolineato l’importanza del traguardo raggiunto: “Siamo davanti a un grande risultato che tra una settimana restituirà piena accessibilità allo scalo portuale, permettendo la ripresa totale dei traffici commerciali. Questo successo è frutto di un lavoro di squadra esemplare: tutti i soggetti coinvolti – dagli enti locali alle autorità, fino alla società di gestione della strada – hanno operato al massimo delle loro capacità per rispettare gli impegni presi”.

Nonostante il ripristino odierno, il tema della fragilità dell’infrastruttura resta sul tavolo. Gariglio ha infatti evidenziato come l’attuale ponte mobile sia sottoposto a uno stress operativo superiore a quello immaginato in fase di costruzione: “La struttura è stata soggetta a un numero di aperture nel tempo molto più elevato rispetto a quanto previsto dal progetto originario. Questa usura accelerata rende ormai imprescindibile la progettazione di un nuovo ponte definitivo sullo Scolmatore» ha detto. L’obiettivo dichiarato è quello di superare l’attuale sistema di mobilità: la creazione di un’infrastruttura tecnologicamente avanzata servirebbe a garantire che l’operatività della Darsena Toscana e della futura Darsena Europa non rimanga più ostaggio della vulnerabilità dei quattro ponti mobili attualmente presenti, assicurando così un flusso costante e sicuro sia per il traffico su gomma che per quello marittimo. Gariglio ha infine fatto presente come in questi giorni l’Autorità di Sistema Portuale (AdSP), sotto la guida del dirigente sicurezza, Cinthia De Luca, abbia profuso un impegno costante nel coordinamento delle attività tecnico-operative, operando in stretta sinergia con i terminalisti ( TDT, SDT e CILP). L’intervento si è reso necessario per gestire con efficacia le tempistiche di apertura e chiusura dei ponti, garantendo la continuità dei servizi di imbarco e sbarco dei traghetti e la piena funzionalità della sponda ovest. Non solo, In concomitanza con le chiusure di via Mogadiscio (che rimaneva l’unica via che garantiva il collegamento tra città e porto), l’Ente ha predisposto tempestivamente percorsi alternativi attraverso le aree del cantiere Darsena Europa, scongiurando l’isolamento della Darsena Toscana. Al fine di garantire assistenza immediata durante le fasi di inevitabile congestione del traffico, è stato inoltre potenziato il presidio sanitario della Darsena Toscana, estendendo l’orario di permanenza del personale e dei mezzi di soccorso. L’attività di coordinamento, assicurata su base quotidiana, è stata supportata da un servizio speciale di viabilità. L’impiego di guardie giurate incaricate dall’Ente ha peraltro garantito il mantenimento dei massimi standard di sicurezza presso via Mogadiscio e la rotatoria antistante il varco commerciale di SDT.

Condividi:

Riproduzione riservata ©