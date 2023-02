Filca Cisl: “Blocco delle cessioni del credito? Così si al tappetto il settore costruzioni”

L’obiettivo adesso per la Filca Cisl è far sì che si trovino soluzioni di semplificazione normativa per accelerare le opere del Pnrr e supportare i lavoratori

Sono tante le aziende livornesi a rischio default a causa del blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura sui bonus edilizi, previsti dal nuovo decreto legge in vigore dal 17 febbraio scorso. “Eliminare in maniera brusca questo percorso con il blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura – spiega Emilio Soldatini Responsabile Territoriale della FILCA CISL Toscana Territoriale Livorno – vuol dire mettere al tappeto il settore delle costruzioni che, dopo anni di crisi, aveva visto la ripresa delle attività con una rigenerazione del patrimonio esistente. Le prime avvisaglie di forti criticità c’erano già state nelle settimane scorse perché molti lavoratori lamentavano il ritardo dello stipendio a causa della sempre meno disponibilità liquidità delle imprese. Ora con questa scelta il governo rischia di innestare una vera bomba sociale. Rischiamo di disperdere un patrimonio di professionalità che è fondamentale per il cambiamento del Paese e che è indispensabile per realizzare quanto previsto dallo stesso Pnrr”.

L’obiettivo adesso per la Filca Cisl è far sì che si trovino soluzioni di semplificazione normativa per accelerare le opere del Pnrr e supportare i lavoratori.

“Il settore ha bisogno di politiche industriali – continua Soldatini – e di lungo periodo, che siano quindi strutturali e non transitorie. C’è bisogno che questo Gorverno finalmente politico in modo definitivo le dinamiche e le politiche del settore delle costruzioni e dell’abitare. Bisogna rivedere i bonus garantendo i redditi più bassi e le classi energetiche più basse, considerando anche la densità abitativa dei luoghi di intervento e utilizzando strumenti emergenziali. Per questo è bene che vengano convocati anche i sindacati del settore, perché c‘è bisogno di un confronto che tuteli un pezzo del lavoro strategico per il futuro del nostro Paese e del nostro territorio”.

