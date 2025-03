Finanziamento da 10 milioni per l’Interporto Vespucci

Messo nero su bianco dai soci un accordo per consolidare la posizione finanziaria di ITAV e attuare il piano industriale

Un finanziamento di dieci milioni di euro per consentire all’Interporto Amerigo Vespucci (ITAV) di consolidare la propria posizione finanziaria e attuare il Piano Industriale per lo sviluppo dei prossimi anni, fino al 2029. E’ questa la decisione che i soci della società interportuale (Regione Toscana, Autorità di Sistema, Comuni di Collesalvetti e Livorno; Provincia di Livorno e Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno) hanno messo nero su bianco in un accordo in corso di perfezionamento. L’intesa poggia le proprie basi sul Piano di Ristrutturazione che il cda dell’Interporto ha predisposto il 12 novembre scorso, dimostrando la prospettiva di recupero nel medio periodo dell’efficienza della gestione della struttura interportuale e assicurando una continuità aziendale finanziariamente sostenibile. “L’accordo favorisce il definitivo rilancio industriale di una infrastruttura la cui qualificazione strategica risulta essere connessa allo sviluppo di alcune opere fondamentali come la Darsena Europa e il progetto Raccordo, e alla prossima istituzione della Zona Logistica Semplificata” ha dichiarato il presidente dell’AdSP, Luciano Guerrieri, ringraziando i soci per il lavoro svolto sinora. Sebbene manchino ancora alcuni passaggi formali per arrivare alla definitiva sottoscrizione del finanziamento, i vertici di ITAV sottolineano la strategicità dell’intesa, anche in considerazione delle prospettive di crescita delineate dalla società nel nuovo piano di impresa.

