Fino al 22 ottobre la “direttissima” di Moby Livorno-Bastia-Livorno

Moby Aki, attuale ammiraglia della flotta Moby

I viaggi saranno diurni, con le partenze da Livorno in direzione di Bastia la mattina e ritorni dalla Corsica verso l’Italia il pomeriggio, tutti i giorni

Il calendario dice che siamo ancora in primavera, ma con Moby l’estate inizia in anticipo e dura più a lungo. Tornano infatti le linee stagionali più amate della compagnia della Balena blu che si aggiungono a quelle che operano tutto l’anno e quest’anno dureranno anche più a lungo per venire incontro alla sempre maggiore richiesta da parte dei passeggeri per i quali la vacanza inizia dal viaggio e si prolunga fino al ritorno in città. Fino al 22 ottobre torna la Genova-Olbia-Genova, la linea più amata dai viaggiatori del Nord Italia e dell’Europa continentale, con quattro navi dedicate alla linea: Moby Aki, Moby Wonder, Moby Otta e Moby Drea, per venire incontro a tutte le esigenze dei viaggiatori. E anche gli orari vanno di pari passo, con una flessibilità assoluta, la possibilità di viaggiare sia con le corse notturne sia di giorno, con fino a sei partenze quotidiane, fra andate e ritorni. E fino al 22 ottobre la “direttissima” Livorno-Bastia-Livorno che porta i viaggiatori in Corsica con il viaggio più veloce: i viaggi saranno diurni, con le partenze da Livorno in direzione di Bastia la mattina e ritorni dalla Corsica verso l’Italia il pomeriggio, tutti i giorni. Dal 25 maggio (e fino al primo ottobre) parte invece la Genova-Bastia-Genova, con partenze tutti i giorni, con corse di andata notturne e di ritorno diurne. Poi, a metà agosto gli orari si invertono: quindi le partenze da Genova saranno con corse diurne e quelle da Bastia in notturna. La linea sarà ulteriormente rafforzata nei week-end di luglio ed agosto, con partenze diurne veloci da Genova con Moby Aki e Moby Wonder.

L’apertura di queste linee si aggiunge a quelle operative tutto l’anno – Livorno-Olbia, Santa Teresa di Gallura-Bonifacio, Piombino-Elba – e alle linee Tirrenia fra Genova e Porto Torres, fra Civitavecchia e Olbia e fra Napoli e Palermo, anch’esse attive 365 giorni all’anno in entrambe le direzioni.

In particolare, sulla Livorno-Olbia-Livorno arriva Moby Fantasy, il traghetto più grande al mondo che offre ai passeggeri standard e servizi di bordo da nave da crociera che innoveranno radicalmente il modo di viaggiare sul mare. In più, Moby e Tirrenia offrono a tutti coloro che acquistano fino al 12 giugno un biglietto per Sardegna, Sicilia, Corsica e Isola d’Elba un buono sconto del 20 per cento dell’importo pagato (al netto di tasse e diritti) da spendere sul viaggio successivo. Con Moby e Tirrenia la vacanza inizia già dal viaggio, l’estate anche prima. E la convenienza e la qualità durano sempre.

