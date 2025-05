Fino al 30 maggio interruzione viabilità in via del Molo Mediceo

Da oggi al 30 maggio 2025, si svolgerà la regata velica di altura denominata “151 miglia”, che comporterà l’apertura continuativa (h24) dell’impianto oleodinamico del Ponte Lips alla via di mare, con conseguente interruzione della viabilità di via del Molo Mediceo in corrispondenza del cosi detto “Muro del Pianto”.

Al fine di consentire la circolazione veicolare e pedonale in via del Molo Mediceo, si comunica che verrà aperta una strada di collegamento tra via Edda Fagni e via del Molo Mediceo, come indicato nel sottostante stralcio planimetrico.

Nel periodo indicato, data la chiusura del Ponte Lips al transito veicolare e pedonale, tutti coloro che devono raggiungere via del Molo Mediceo, dovranno transitare attraverso la viabilità alternativa evidenziata nel sovrastante stralcio, raggiungibile da via Edda Fagni.

