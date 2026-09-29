Fondazione Livorno rinnova il sostegno al Comune di Collesalvetti

Il contributo sostiene le famiglie in situazione di disagio socioeconomico e garantisce ai bambini dai 3 ai 10 anni l’accesso ai servizi scolastici. Confermato anche per quest’anno il sostegno al diritto allo studio

Fondazione Livorno ha concesso anche per quest’anno al Comune di Collesalvetti un contributo di 10.000 euro destinato all’abbattimento dei costi dei servizi scolastici a domanda individuale — mensa e trasporto — in favore dei bambini dai 3 ai 10 anni appartenenti a famiglie in situazione di disagio socioeconomico. Il finanziamento sarà impiegato con le stesse modalità dello scorso anno, quando permise di sostenere i nuclei del territorio nel pagamento delle compartecipazioni ai servizi di refezione e trasporto scolastico. L’ufficio Istruzione, in collaborazione con il Servizio Sociale, individuerà le famiglie beneficiarie sulla base dei criteri definiti dalla Giunta comunale.

Il contributo assume particolare rilievo perché consente di garantire continuità a un intervento a tutela del diritto allo studio, raggiungendo le famiglie che incontrano maggiori difficoltà nell’accesso ai servizi.

Il rinnovato sostegno di Fondazione Livorno, che conferma la sua vicinanza e la sua fiducia, permette di rispondere a un bisogno concreto delle famiglie del nostro territorio, assicurando ai bambini segnalati dal Servizio Sociale l’accesso a mensa e trasporto scolastico.

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