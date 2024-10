Formazione professionale e innovazione, nuove opportunità con la Regione

Il Patto locale per la formazione, rinnovato in questi giorni; i finanziamenti del programma GOL (Garanzia Occupabilità lavoratori) che permetteranno di attivare, tra Livorno e provincia, più di 360 percorsi di formazione; i corsi ITS destinati a formare tecnici altamente specializzati in partenza in città: questi i temi al centro di una conferenza stampa a Palazzo Comunale

A illustrare le novità legate alla formazione professionale il sindaco Luca Salvetti, l’assessora alla Formazione della Regione Toscana Alessandra Nardini e l’assessore alla Formazione e Innovazione del Comune di Livorno Michele Magnani. Con loro, Stefano Frangerini presidente ITS ATE (Livorno), Sandra Pandolfi in rappresentanza dell’ITS TAB (Firenze) e Vincenzo Poerio presidente ITS ISYL (Viareggio).

“Nel nostro programma elettorale – ha ricordato il sindaco Luca Salvetti – abbiamo inserito come uno dei sette elementi di grande novità, il tema del Campus Livorno Città Universitaria e della Formazione. L’idea è di mettere in rete le realtà già presenti, come la Logistica e l’Infermieristica, con una serie di progetti e di idee che invece si stanno sviluppando, e tra queste la realizzazione di un master legato ai temi della biologia e del mare. Di recente abbiamo lanciato il corso che ha sede a Villa Maria legato alle tecniche di sceneggiatura delle fiction. Penso che Livorno si debba proporre in questo modo, con i vari centri universitari, compreso quello rappresentato dall’Accademia Navale che è importantissimo e che offre tanti corsi anche per i livornesi. Il rettore Zucchi ma anche la Regione con il presidente Giani e l’assessora Nardini sono convinti che attraverso l’ampliamento delle proposte e delle offerte ai nostri giovani, e anche ai meno giovani perché non dobbiamo fermarci agli under 30, Livorno possa giocare senza ombra di dubbio un ruolo da protagonista. Poco fa ero con il presidente Giani al sopralluogo ai lavori al padiglione 5 dell’ospedale. Lo dico perché c’è un file rouge, un collegamento col discorso della formazione, perché in quel luogo, nella zona dell’attuale ospedale, una volta che sarà realizzato il nuovo presidio, lì si apriranno degli scenari enormi, anche sul fronte della formazione, dei corsi e della possibilità di integrare nuovi percorsi di studi, perché lì avremo a disposizione strutture importanti e molto ampie, e c’è già un’idea di cominciare a ragionare ad esempio di formazione, di corsi universitari e altro, a cominciare anche dall’Its, che possono lì trovare una sede”.

PATTO LOCALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il Patto locale per la formazione, siglato su impulso del Comune di Livorno nel 2021, tra Regione Toscana, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Provincia di Livorno, associazioni di categoria, sindacati, scuole superiori, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Sviluppo Lavoro Italia e Consiglio dei Consulenti dei Lavoro di Livorno, è scaduto lo scorso maggio. In questi mesi è stato rinnovato per ulteriori due anni. Il rinnovo, su indicazione della Regione Toscana è stato effettuato inviando una informativa a tutte le parti firmatarie. Tutti i soggetti aderenti – si tratta in tutto di ventisei soggetti – hanno confermato la richiesta di rinnovo, manca al momento solo la conferma da parte di due istituti superiori della città.

I Patti locali per la formazione sono tenuti in particolare considerazione da parte della Regione Toscana per la sviluppo di politiche attive del lavoro sempre più rispondenti alle richieste dei comparti industriali dei territori e come sede di concertazione sull’allocazione di risorse a livello di azioni da implementare rispetto alle politiche attive del lavoro.

Il Patto Locale per la Formazione del Comune di Livorno è considerato a livello regionale una delle esperienze più importanti.

Il Patto locale per la formazione di Livorno, quindi il Comune di Livorno, ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita dell’ITS Accademia Tecnologica Edilizia, nella nascita dell’Osservatorio per la Nautica Regionale, nell’allineamento dei percorsi formativi regionali rispetto ai lavori stagionali e nello sviluppo del Protocollo Gorgona Academy.

Il 16 ottobre si terrà in videoconferenza il prossimo tavolo del Patto Locale dedicato al tema dell’apprendistato. Il tema che verrà affrontato è il seguente: ‘Affrontare le sfide e le criticità dell’apprendistato nella scuola’. Verrà affrontato grazie alla partecipazione di Anna Bernardini, dirigente scolastico ISIS Guido Marcelli; Cristina Grieco, dirigente scolastico provinciale; Miriana Bucalossi, responsabile programmazione tirocini e apprendistato Regione Toscana.

LE NUOVE MISURE DEL PROGETTO GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI (GOL)

La Regione Toscana ha previsto un pacchetto di interventi da 24 milioni di euro destinati all’intero territorio regionale per formare, aggiornando o riqualificando le loro competenze, oltre 20mila lavoratrici e lavoratori e coloro che si trovano in stato di disoccupazione.

Finanziato dal Pnrr nell’ambito del programma di riforma delle politiche attive del lavoro GOL, il pacchetto di misure è composto da due interventi. Il principale – inserito in Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani – stanzia 19 milioni di euro per la frequenza di percorsi formativi di aggiornamento (Upskilling) di durata fino a 150 ore rivolti a circa 20mila lavoratrici e lavoratori, disoccupati e cassintegrati, o comunque persone in condizione di svantaggio o fragilità che aderiscono a Garanzia occupabilità lavoratori. La misura integrerà con oltre 3.000 nuovi percorsi l’offerta formativa già messa a disposizione a inizio 2023 e riserva una particolare attenzione ai temi della transizione ecologica e digitale.

I percorsi saranno disponibili in tutte le 10 province della Toscana e nell’ex Circondario Empolese Valdelsa. Riguarderanno quattro tipologie di formazione, in cui rientrerà anche l’acquisizione di competenze trasversali: specialistica (finalizzata al rilascio di una dichiarazione degli apprendimenti), digitale (che rilascerà un attestato di frequenza e includerà lo sviluppo delle “digital soft skills”), linguistica (per i livelli base, intermedio e avanzato), reGOLamentata (per rilascio patenti, svolgimento di specifiche attività lavorative, uso di particolari attrezzature).

La frequenza dei corsi è gratuita ed è prevista una specifica indennità di frequenza.

Al primo intervento si affianca l’Assegno di formazione GOL. Finanziato con 5 milioni di euro, ha carattere sperimentale ed intende dare risposta ai soggetti ammissibili al programma GOL che non trovano soddisfazione nei pacchetti formativi dello stesso programma o che risiedono in aree interne lontane dai centri formativi più rilevanti. In questo caso i percorsi di formazione potranno riguardare sia l’upskilling (aggiornamento), sia il reskilling (riqualificazione) ovvero corsi formativi più lunghi, fino a 600 ore. Si stima che potranno fruire dell’assegno fino a 4000 persone.

Per la provincia di Livorno i corsi disponibili saranno 366 e permetteranno di formare 2928 partecipanti. Nello specifico, le attività formative prevedono 25 corsi di riqualificazione, mentre i percorsi destinati all’aggiornamento saranno 341.

La persona interessata ad intraprendere un’attività formativa dovrà stipulare un patto di servizio con il Centro per l’Impiego territorialmente competente, che svolgerà una valutazione delle competenze possedute (assessment) e indirizzerà l’utenza, accompagnandola, verso i percorsi disponibili.

Per maggiori informazioni è possibile visitare le pagine dedicate, consultabili ai seguenti link:

Formazione Upskilling: https://www.regione.toscana.it/-/corsi-di-aggiornamento-e-riqualificazione-professionale

Assegno formazione GOL: https://www.regione.toscana.it/-/assegno- formazione-GOL

I CORSI A LIVORNO DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS)

Gli Istituti Tecnologici Superiori sono Accademie ad alta specializzazione tecnologica che permettono di conseguire il diploma di tecnico superiore. Ridefiniti ITS Academy dopo la riforma del 2022, rappresentano un segmento del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, non universitaria. Consentono di formare profili altamente qualificati dal punto di vista tecnico e tecnologico, promuovendo così occupazione, in particolare giovanile, e le condizioni per lo sviluppo di un’economia ad alta intensità di conoscenza, competitiva e resiliente.

Secondo l’ultimo monitoraggio Indire, l’87% di diplomate e diplomati ha trovato lavoro a un anno dal diploma, e di questi il 93,8% in un’area coerente con il percorso concluso.

I percorsi – da 1800 o 2000 ore – hanno una durata di due anni e sono caratterizzati da lezioni in aula, in laboratorio e da visite guidate dirette alla conoscenza dei settori produttivi pertinenti ai percorsi stessi con docenti che provengono per almeno il 60% dal mondo del lavoro e delle professioni.

Con l’avvio dell’anno formativo 2024/2025 la città di Livorno può contare su un’offerta di corsi significativa.

Ecco quelli in partenza a Livorno:

Tecnico Superiore per la progettazione urbana sostenibile

FONDAZIONE ACCADEMIA TECNOLOGICA EDILIZIA

Il Tecnico Superiore acquisirà competenze per progettare applicando un approccio alla pianificazione urbana sostenibile che mira a creare città eco-friendly, riducendo rifiuti ed emissioni, progettando spazi verdi, utilizzando materiali da costruzione sostenibili, con l’obiettivo di trasformare gli edifici e i quartieri urbani esistenti e rigenerando quindi i centri cittadini post-industriali.

SEDE DEL CORSO: Livorno

TERMINE ISCRIZIONI – 18 Ottobre ore 13.00

Link al corso https://www.accademiaedilizia.it/2024-green-urban-design-livorno/?_gl=1*lwdqsx*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjw3P-2BhAEEiwA3yPhwNbAauzyRq61BsHsepRjKPXkk2IlbXLxR-cKaGIXFdwpRUoO-u4cRhoCTC8QAvD_BwE

Ufficiale di Coperta

FONDAZIONE ITALIAN SUPER YACHT LIFE

L’Ufficiale di coperta svolge principalmente il servizio di guardia, partecipa alle manovre della nave e sovrintende i controlli e la manutenzione di parti di nave, in particolare per garantire la perfetta efficienza degli strumenti di navigazione e di comunicazione per la sicurezza della nave. Può assumere il ruolo di Comandante delle telecomunicazioni, responsabile delle comunicazioni radio e satellitari della nave, un ruolo delicato soprattutto in situazioni di emergenza.

Per svolgere questo ruolo sono richieste specifiche competenze tecniche, una buona autonomia, e capacità organizzativa oltre alla conoscenza delle lingue. Sono indispensabili, inoltre, la conoscenza dei sistemi di telecomunicazioni e dei relativi apparati elettrici ed elettronici, oltre che senso di responsabilità e capacità d’intervento immediato.

Le attività che caratterizzano il percorso formativo sono finalizzate al raggiungimento delle competenze, abilità e all’acquisizione delle conoscenze di cui alla Sezione A-II/1 (Ufficiali di coperta) della Convenzione STCW ‘78/95 emendata 2010. La figura mira al conseguimento di abilità, competenze e conoscenze relative al settore della conduzione del mezzo navale riconducibili alla figura professionale dell’Ufficiale di coperta di cui al DM n. 251 del 25/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Il percorso prevede un esame finale unificato per il conseguimento del diploma ITS e del COC secondo D.I. n°15 del 23/01/2018.

SEDE DEL CORSO: Livorno

TERMINE ISCRIZIONI – 12 Ottobre

Link al corso https://www.isyl.it/ufficiale-di-coperta/

TECLOG2 – Trasporti e Logistica

FONDAZIONE ITALIAN SUPER YACHT LIFE

Il tecnico in uscita dal percorso opera nei diversi cicli del trasporto intermodale, delle loro relazioni e integrazioni, dei grandi sistemi infrastrutturali, nonché sui connessi informatici, applicando anche i principi del project management, interviene nella gestione dei diversi processi della filiera logistica. Si occupa di gestire i processi logistici fra cui la pianificazione dei trasporti, la gestione e coordinamento delle infrastrutture logistiche e dei processi di movimentazione. Può operare nelle diverse aree di sviluppo della logistica: gestione dei magazzini, coordinamento del processo di movimentazione, gestione dei flussi dati e dell’area amministrativa e controllo dei magazzini, pianificazione dei trasporti, sviluppo digitalizzazione del processo logistica.

SEDE DEL CORSO: Livorno

TERMINE ISCRIZIONI – 12 Ottobre

Link al corso https://www.isyl.it/teclog2-trasporti-e-logistica-eqf-v/

M.I.S.T.E.R. – Hospitality Management

FONDAZIONE TURISMO ARTE E BENI CULTURALI

Il corso prevede la formazione di figure da inserire all’interno di strutture ricettive del territorio per valorizzarne gli aspetti e i servizi, con spiccate doti manageriali, in grado di gestire i processi dell’impresa ricettiva, coordinando l’organizzazione operativa dei differenti reparti (back e front office, F&B, piani, booking, eventi, SPA, HR, marketing e attività social) utilizzando in modo consapevole gli strumenti messi a disposizione dalle nuove tecnologie e dalla digitalizzazione. Il Tecnico Superiore definisce, altresì, tramite tecnologie tradizionali e innovative, strategie per accrescere il business in un’ottica manageriale, pianificando attività di promozione e commercializzazione; attua politiche aziendali eco-sostenibili assicurandosi che i processi dell’unità ricettiva siano realizzati in totale sicurezza.

SEDE DEL CORSO: Livorno

TERMINE ISCRIZIONI – 18 Ottobre

Link al corso https://www.fondazionetab.it/corsi/72/mister.html

