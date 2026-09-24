Francesca Marcucci confermata vicepresidente vicaria di Confcommercio Toscana

La presidente di Confcommercio Provincia di Livorno confermata nella Giunta regionale guidata dal nuovo presidente Gianluca Spampani: “Continueremo a lavorare insieme per dare voce alle imprese e ai territori"

Francesca Marcucci, presidente di Confcommercio Provincia di Livorno, è stata confermata nel ruolo di vicepresidente vicaria di Confcommercio Toscana. La nomina è arrivata nel corso del Consiglio regionale che ha rinnovato gli organi per la nuova consiliatura ed eletto Gianluca Spampani, presidente di Confcommercio Pistoia-Prato, alla guida dell’associazione regionale. Accanto a Spampani e Marcucci faranno parte della nuova Giunta regionale Stefano Bernardini, presidente di Confcommercio Siena, Ademaro Cordoni, presidente di Confcommercio Lucca e Massa-Carrara, e Stefano Maestri Accesi, presidente di Confcommercio Pisa, nel ruolo di vicepresidenti, mentre Giulio Gennari, espressione di Confcommercio Grosseto, sarà amministratore. “Rivolgo a Gianluca Spampani i miei complimenti più sinceri per l’elezione e i migliori auguri di buon lavoro”, dichiara Francesca Marcucci. “Sono certa che saprà guidare Confcommercio Toscana con quella capacità di ascolto e di dialogo tra territori che è fondamentale per un sistema associativo come il nostro. La Toscana è fatta di realtà economiche molto diverse tra loro, ma accomunate dalla necessità di avere una rappresentanza forte e autorevole nei confronti delle istituzioni”. “Essere confermata vicepresidente vicaria rappresenta per me una responsabilità importante e, allo stesso tempo, un riconoscimento del lavoro portato avanti in questi anni. Continuerò a svolgere questo incarico mettendo a disposizione l’esperienza del nostro territorio e portando all’interno del confronto regionale le esigenze delle imprese della provincia di Livorno e, più in generale, della costa toscana, che non può essere più trattata come un appendice periferica del capoluogo di regione”. La nuova Giunta di Confcommercio Toscana sarà chiamata ad affrontare alcuni dei temi decisivi per il futuro del terziario regionale: dal contrasto alla desertificazione commerciale e al rilancio dei centri urbani alle politiche per il turismo, fino alle infrastrutture e alla mobilità di persone e merci, senza dimenticare due criticità sempre più rilevanti per le imprese: la difficoltà nel reperire personale qualificato e il dumping contrattuale, che penalizza le aziende che applicano correttamente i contratti collettivi e garantiscono condizioni di lavoro regolari. “Su questi temi”, conclude Marcucci, “la dimensione regionale è sempre più decisiva. Servono politiche capaci di tenere insieme competitività delle imprese, attrattività dei territori e qualità delle città. Confcommercio deve continuare a portare ai tavoli istituzionali non soltanto le criticità che vivono quotidianamente gli imprenditori, ma anche proposte concrete. È il lavoro che intendiamo proseguire insieme al nuovo presidente e a tutta la Giunta”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©