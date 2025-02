Francesca Marcucci rieletta alla guida di Confcommercio

La presidente: "Un onore e una responsabilità". Salvetti: "Proseguiamo in stretta sinergia". I nomi del consiglio direttivo

Francesca Marcucci riconfermata alla guida della Confcommercio provinciale di Livorno per altri 5 anni: “Un onore e una responsabilità – ha detto oggi nell’Auditorium della Camera di Commercio alla presenza, tra gli altri, del presidente Giani e del sindaco Salvetti – Ritengo che quanto abbiamo raggiunto in questi 5 anni sia un obiettivo di tutta la squadra. La mia prima presidenza è cominciata con la pandemia in un momento estremamente negativo. Tuttavia è emerso un elemento positivo e cioè l’importanza delle associazioni di categoria sul territorio. Dove vogliamo andare nei prossimi 5 anni? Sicuramente verso un rafforzamento delle imprese attraverso un percorso ricco di belle iniziative belle come quelle promosse fino ad oggi”. Il sindaco: “Nei 5 anni in cui ho lavorato con lei mi sono reso conto della sua bravura. Sul tema dei negozi di vicinato Confcommercio si è impegnata moltissimo insieme a noi e questo è ciò che ci serve: ridare forza al centro città e alla vita dei quartieri. Abbiamo davanti 5 anni di lavoro e li sfrutteremo al meglio, collaborando come abbiamo sempre fatto”. Il prefetto Dionisi: “Oggi celebriamo non solo il dinamismo di un’associazione di categoria che rappresenta una parte fondamentale del tessuto economico e sociale del nostro territorio, ma anche il suo ruolo strategico nell’orientare lo sviluppo della nostra comunità. A nome delle istituzioni, rivolgo i miei migliori auguri al presidente e a tutto il direttivo nella certezza che il loro impegno porterà benefici concreti per il settore e per la nostra comunità”.

Vice presidenti:

Fabio Busdraghi, Daniele Bartolozzi

Giunta:

Attilio Camposano, Damiano Bani, Gianni Cuccuini, Valeria Masoni, Gabriele Polacco, Riccardo Rossato, Gianni Vignoli, Federica Garaffa Cristiani, Loretta Raffaelli, Fulvio Romeo Franchini

Consiglio direttivo:

Dario Alati, Danilo Avelardi, Roberto Canelli, Susanna Casini, Leonardo Marradini, Giacomo Ceppatelli, Catia Giannoni, Cinzia Guidi, Alberto Nencetti, Luca Nigiotti, Debora Paci, Roberto Olivari, Marco Torchioni, Giovanni Vignoli

Direttore:

Federico Pieragnoli

Condividi:

Riproduzione riservata ©