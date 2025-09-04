Fulvietto Pierangelini nuovo presidente dei balneari di Confcommercio

Alla guida del sindacato balneari è stato eletto all’unanimità Fulvietto Pierangelini, titolare del bagno Il Bucaniere di San Vincenzo. La presidente Marcucci ha salutato il nuovo assetto: "Le sfide che attendono la balneazione sono grandi, ma grande è anche l’impegno che il nuovo direttivo saprà mettere in campo per rappresentare al meglio la categoria e il futuro delle nostre imprese"

Il nuovo consiglio direttivo, composto da rappresentanti di tutti i principali comuni costieri – da Livorno a San Vincenzo, da Bibbona a Cecina fino alle isole – resterà in carica per i prossimi due anni. Confermati come segretari provinciali Alessio Schiano (area nord) e Gabriele Bilanceri (area sud). Il consiglio ha inoltre stabilito che nella prossima riunione saranno designati due vicepresidenti a supporto di Pierangelini per affrontare i molteplici impegni su tutto il territorio. All’assemblea hanno preso parte anche la presidente Francesca Marcucci, i due vicepresidenti Fabio Busdraghi e Daniele Bartolozzi, e il direttore provinciale Confcommercio nonché segretario generale operativo nazionale del Sindacato Italiano Balneari Federico Pieragnoli. La presidente provinciale di Confcommercio Livorno Francesca Marcucci ha salutato il nuovo assetto con un messaggio di fiducia: “Le sfide che attendono la balneazione sono grandi, ma grande è anche l’impegno che il nuovo direttivo saprà mettere in campo per rappresentare al meglio la categoria e il futuro delle nostre imprese”. Dal vicepresidente di Confcommercio Livorno Fabio Busdraghi, referente per San Vincenzo e zone limitrofe, è arrivato un plauso personale al neopresidente: “Pierangelini porta con sé una lunga esperienza come balneare e come ristoratore (e come pescatore). In questi anni si è spesso speso per lo sviluppo della costa, anche con progettualità innovative che stiamo portando avanti a livello regionale. E’ una garanzia di serietà e di impegno a favore di tutti gli operatori del settore”. Pienamente soddisfatto per le scelte dell’assemblea anche Federico Pieragnoli. “Il rinnovo del gruppo dirigente è un segnale di vitalità associativa e di unità. Determinazione, competenza e spirito di servizio sono i tratti distintivi del presidente Pierangelini e dei dirigenti, punto di forza per affrontare insieme gli annosi ostacoli della categoria”.

La composizione del nuovo consiglio direttivo SIB Confcommercio Livorno: per il Comune di San Vincenzo Fulvietto Pierangelini e Matteo Montagnani; per il Comune di Livorno Sauro Brondi, Riccardo Ganni e Piero Bonaventura; per il Comune di Rosignano Simone Garzelli e Valerio Dottori; per il Comune di Bibbona Roberto Loni, Alessandro Profeti e Alessandro Luschi; per il Comune di Castagneto Carducci Stefano Agnoloni e Alessandro Dughera; per il Comune di Cecina Luca Morelli ed Elia Rossetti; per l’Isola d’Elba Stefano Capocchi e Marinella Costa; per l’Isola di Capraia Daniele Bartolozzi.

