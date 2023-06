Futuro sempre più digitale per il porto

Messo a punto un nuovo sistema per la gestione digitale delle ispezioni dei container che in una prima fase sarà operativo al Terminal Darsena Toscana e al Terminal Lorenzini. Il 20 giugno si è svolto l'evento di “lancio”

Per il porto di Livorno il futuro è sempre più digitale. Nei giorni scorsi è stato testato con successo un servizio innovativo per la gestione dei controlli in piazzale. Parte integrante del Tuscan Port Community System – la piattaforma dell’Autorità di Sistema Portuale che digitalizza e semplifica i flussi informativi collegati alle operazioni di importazione ed esportazione della merce – il sistema permette agli spedizionieri di richiedere da remoto al terminalista la messa a disposizione del container.

Il terminal operator potrà interagire a sua volta con il software per indicare la finestra temporale di messa a disposizione del contenitore e l’area di controllo presso la quale verrà espletata l’ispezione fisica. Con contestuale notifica verranno informati gli enti di controllo coinvolti nelle attività di ispezione. Che saranno tracciate, con aggiornamento costante delle informazioni relative a tempi e sigilli apposti sui contenitori controllati. Le informazioni saranno inoltre messe a disposizione dell’Agenzia Dogane e Monopoli, potenziando le iniziative di digitalizzazione in corso, come Port Tracking e fornendo strumenti di supporto al coordinamento tra gli enti, per la prossima applicazione dello Sportello Unico Doganale e dei controlli (SUDOCO).

Il nuovo modulo, che in una prima fase sarà operativo presso il il Terminal Darsena Toscana ed il Terminal Lorenzini, è stato presentato il 20 giugno durante un evento di “lancio” cui sono stati invitati a partecipare referenti delle associazioni di categoria (SPEDIMAR, ASAMAR, Associazione Spedizionieri Doganali Firenze), dell’Agenzia Dogane e Monopoli, degli enti di controllo e dei terminal contenitori interessati. Durante l’incontro sono stati condivisi i risultati della sperimentazione sul campo, è stata fornita una panoramica dei flussi informativi esistenti ed è stata effettuata una simulazione per mostrare le funzionalità del sistema, per singolo profilo utente. “Grazie al nuovo modulo applicativo, il porto di Livorno fa un deciso passo in avanti verso la gestione digitalizzata dei flussi logistici” ha dichiarato il segretario generale dell’AdSP, Matteo Paroli, a margine della riunione. “L’obiettivo è quello di rendere sempre più efficiente, veloce, sicuro e competitivo lo scalo portuale labronico” ha aggiunto, non mancando di ringraziare per il supporto ricevuto l’Agenzia delle Dogane, gli spedizionieri, i terminal container e gli enti preposti al controllo della merce.

