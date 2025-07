Gariglio assume i poteri attribuiti al Comitato di Gestione

Il commissario straordinario dell'AdSP assume ufficialmente anche i poteri e le prerogative precedentemente attribuiti al comitato di gestione

Con il decreto ministeriale firmato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Davide Gariglio, assume ufficialmente anche i poteri e le prerogative precedentemente attribuiti al comitato di gestione, ormai scaduto. “Il provvedimento – afferma il MIT – si è reso necessario per evitare situazioni di stallo decisionale e garantire la continuità amministrativa degli enti, nelle more della ricostituzione degli organi ordinari di vertice”. Il Ministero, si legge in un comunicato stampa del 2 luglio, ha agito su parere conforme dell’Avvocatura Generale dello Stato, richiesto dalla Direzione generale per i porti, che ha evidenziato l’urgenza di conferire poteri sostitutivi ai Commissari.

