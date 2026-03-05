Gariglio: “Media fondamentali per raccontare i nostri porti”

Incontrando i giornalisti dell’emittente televisiva locale, Gariglio ha ribadito quanto il giornalismo sia essenziale non soltanto per la diffusione delle notizie ma anche per la creazione di un’informazione costruttiva che favorisca il diretto coinvolgimento della comunità

“Per l’Autorità di Sistema Portuale e per tutta la portualità è estremamente importante far sapere all’esterno ciò che stiamo facendo e realizzando. Siamo grati alle emittenti televisive e ai giornali locali per il lavoro che svolgono ogni giorno con dedizione e professionalità” lo ha dichiarato il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Davide Gariglio, durante la visita alla sede di Telegranducato TV.

Incontrando i giornalisti dell’emittente televisiva locale, Gariglio ha ribadito quanto il giornalismo sia essenziale non soltanto per la diffusione delle notizie ma anche per la creazione di un’informazione costruttiva che favorisca il diretto coinvolgimento della comunità: “Senza di loro sarebbe impossibile far comprendere a tutti quanta complessità ma anche quanta ricchezza, non soltanto economica ma anche umana e sociale, si celi dietro alle attività che si svolgono nei nostri porti” ha spiegato.

“Attraverso una informazione di qualità i media non riportano non soltanto i fatti ma contribuiscono a dare agli scali portuali un’identità che va oltre i singoli numeri e traffici. Sono essenziali per il rapporto tra istituzioni e cittadini. E di questo non li ringrazieremo mai abbastanza” ha dichiarato.

Condividi:

Riproduzione riservata ©