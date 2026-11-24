GenerazionImpresa, Confcommercio premia 29 attività storiche

Dalle botteghe nate alla fine dell'Ottocento alle imprese che hanno raggiunto i 25 anni di attività. Storie di famiglie, passaggi generazionali e capacità di rinnovarsi. Marcucci: "Dietro ogni insegna ci sono persone che hanno investito, affrontato difficoltà e continuato a credere nella propria impresa"

Ventinove imprese, altrettante storie di lavoro, passione e tenacia, alcune iniziate più di un secolo fa. Si è svolta lunedì 23 novembre, nella sede della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno a Livorno, GenerazionImpresa 2026, la giornata organizzata da Confcommercio provincia di Livorno per rendere omaggio alle attività che da almeno 25 anni contribuiscono all’economia e alla vita delle comunità locali. Commercio, ristorazione, artigianato, servizi, turismo e professioni: un panorama di attività molto diverse, accomunate dalla capacità di resistere ai cambiamenti del mercato, tramandare competenze e costruire nel tempo rapporti di fiducia con la clientela. Alla cerimonia sono intervenuti l’assessore al Commercio del Comune di Livorno Rocco Garufo, l’assessora del Comune di Cecina Elena Benedetti, il sindaco di San Vincenzo Paolo Ricucci e l’assessore del Comune di Collesalvetti Daniele Rossi. Per Confcommercio provincia di Livorno erano presenti la presidente Francesca Marcucci, i vicepresidenti Daniele Bartolozzi e Fabio Busdraghi, quest’ultimo anche referente per la Val di Cornia, e i rappresentanti delle categorie premiate: Delia Del Carlo, presidente di Terziario Donna; Fabio Melani, presidente dei Fioristi; Giuseppe Mangano, consigliere FIMAA, la federazione degli agenti immobiliari Confcommercio; Gianluca Morsilli, presidente dei Panificatori; e Loretta Raffaelli, presidente di 50&Più. Hanno partecipato alla consegna dei riconoscimenti anche i rappresentanti dei partner Confcommercio Dolomiti Energia e Cairoli Hub Protexa, che hanno contribuito alla realizzazione della giornata. “Queste imprese rappresentano una parte importante della storia economica e sociale della nostra provincia – dichiara la presidente Francesca Marcucci –. Dietro ogni insegna ci sono persone e famiglie che hanno investito, affrontato crisi, cambiamenti e sacrifici, senza rinunciare al proprio lavoro. Alcune attività sono passate attraverso tre o quattro generazioni, altre sono nate dalla scelta coraggiosa di mettersi in proprio. Sono tutte testimonianze di quanto sia importante sostenere chi fa impresa, perché quando un’attività chiude non si perde soltanto un servizio, ma anche un patrimonio di competenze, relazioni e identità del territorio”.

Le storie più antiche: imprese che attraversano i secoli

Tra le realtà con la storia più lunga spicca il Bar Fiorenza di Cecina, le cui origini risalgono addirittura alla fine dell’Ottocento. Nato come latteria gestita da Pia Baronti, documentata già nel 1924, si è trasformato nel corso dei decenni in gelateria, bar e pasticceria. Dal 1945 si trova in corso Matteotti e nel 2012 è tornato alla famiglia fondatrice grazie ad Andrea Ruffini, pronipote della prima titolare. A Suvereto, l’Azienda Agricola San Rocco, rappresentata da Alvaro Gabriele Cipolli, affonda le radici nei primi anni del Novecento. Una lunga tradizione agricola familiare che ha saputo evolversi, affiancando alle coltivazioni l’accoglienza e scegliendo, circa 25 anni fa, la strada dell’agricoltura biologica. Novant’anni di storia per Satoma di Rindi Franco, a Cecina, nata nel 1936 dall’attività di Giovanni Rindi nel settore delle macchine agricole e industriali. Negli anni Ottanta, grazie alla passione di Franco Rindi per l’equitazione, l’impresa si è specializzata nell’abbigliamento e negli accessori per gli sport equestri, affermandosi anche oltre i confini nazionali. Il riconoscimento è stato ritirato da Riccardo Rindi. Ha superato gli ottant’anni anche la Merceria Jacoby’s di San Vincenzo. La sua storia comincia nel 1945, quando Leopoldo Iacobi avvia un commercio ambulante di stoffe a Campiglia, mentre la moglie confeziona abiti. Dieci anni dopo nasce il negozio a San Vincenzo. Oggi l’attività è portata avanti da Elena Barbensi, terza generazione della famiglia. A Livorno, tra le attività premiate figura Sa.Pa., impresa legata al settore dei macchinari per la panificazione, rappresentata da Sara Fabbri. Un riconoscimento alla continuità di un’attività che ha accompagnato i cambiamenti del settore.

Le imprese premiate a Livorno

Due storiche attività di fioristi hanno aperto le premiazioni: Bracci Manola, la cui storia comincia nel 1963 nel quartiere Coteto, oggi presente in via Toscana, e Bollati Stefania, nata nel 1985 da una piccola baracchina di fiori di appena otto metri quadrati nel quartiere Colline, cresciuta fino all’attuale chalet. Due esempi di commercio di vicinato che da decenni accompagnano la vita dei quartieri. Tra le attività alimentari, la Pasticceria Verdi, fondata nel 1963 e oggi arrivata alla terza generazione, continua a puntare sui prodotti della tradizione e sulla qualità artigianale, affiancando all’esperienza familiare il lavoro di giovani collaboratori. A ritirare il premio Giulia Borghi insieme al nonno. La Pasticceria Cerretini, nata nel 1992, racconta invece una storia di determinazione e capacità di ricominciare. Riccardo Cerretini ha saputo affrontare le difficoltà e rilanciare la propria attività con il trasferimento da via Marradi a Borgo Cappuccini. Il Panificio Colonnacchi, aperto nel 1968 e trasferitosi nel 1971 in via Pannocchia, rappresenta da quasi sessant’anni un punto di riferimento per i residenti del quartiere. Il premio è stato ritirato da Cinzia Colonnacchi. Per Umberto Burgalassi, detto Manolo, la panificazione è una tradizione di famiglia cominciata nel 1972 con il padre. Dal 1993 porta avanti personalmente l’impresa, proseguendo un mestiere fatto di esperienza e lavoro quotidiano. Nel commercio alimentare, riconoscimento anche a Euro Food, impresa familiare nata nel 2000, che ha ampliato nel tempo la propria offerta dalla distribuzione alimentare ai prodotti non food. Il premio è stato ritirato da Mirko Savi insieme al padre. Numerose le attività del settore immobiliare, testimonianza della presenza di professionisti che operano da decenni sul territorio. Premiati Piero Gherardi, attivo nella mediazione immobiliare dagli anni Ottanta; Lorenzo Piani Domeniconi, specializzato dal 1995 negli immobili residenziali di fascia medio-alta; Cesare Macchia, che dal 2001 ha fatto della correttezza professionale il principio guida della propria agenzia; Roberto Freschi, del Centro Servizi Immobiliari, attivo dal 1994; e Cesare Macchia, con un percorso professionale costruito sulla conoscenza del mercato cittadino. Tra le altre attività del commercio e dei servizi, riconoscimento all’Oreficeria Orlandi di via Magenta, nata nel 1978 e oggi portata avanti da Elena e Veronica Orlandi, seconda generazione della famiglia. Un’attività che ha saputo conservare il rapporto di fiducia con i clienti e continuare a investire nel laboratorio interno. Premiata anche Arredamenti Pellegrini, realtà dell’arredamento nata nel 1962 e arrivata alla terza generazione, specializzata nella progettazione e realizzazione di interni su misura. Il riconoscimento è stato ritirato da Mauro Pellegrini. Per la ristorazione, la Pizzeria La Tramontana, attiva dal 1982, è stata premiata per oltre quarant’anni di attività e continuità familiare. Un riconoscimento anche al Bar SNC Montebello, aperto nel 2001 e gestito da Stefano Carnesecchi, che ha fatto del rapporto con i clienti abituali uno degli elementi distintivi del locale. Premio inoltre al Centro della Sicurezza, impresa familiare nata nel 1982 e arrivata alla seconda generazione, specializzata in prodotti e servizi per la sicurezza, e a Labrolens, attività del settore ottico rappresentata da Paola Nucci.

Le imprese di Cecina e Collesalvetti

A Cecina, oltre alle storiche Satoma e Bar Fiorenza, sono state premiate Acqua e Farina e l’attività ambulante di Andrea Langiu.

Acqua e Farina nasce nel 1997 come forno e negli anni ha ampliato l’attività con nuove rivendite, pasticceria, bar e, più recentemente, il Bistrò nei pressi dello stadio di Cecina. Il riconoscimento è stato ritirato da Andrea Provinciali.

L’attività di Andrea Langiu comincia invece nel 1996 grazie alla madre, che avvia il commercio ambulante di intimo e maglieria. Nel 2024 il figlio ha raccolto il testimone, proseguendo il lavoro nei mercati delle province di Livorno e Pisa.

Per Collesalvetti, premiate l’impresa di Giovanni Morandi, che dal 1998 opera nel commercio dei detergenti industriali, e l’Agenzia Immobiliare di Giovanna Bardi, avviata nel 1995 dopo un’esperienza professionale nel settore. Un’attività cresciuta soprattutto nell’area di Nugola, specializzandosi nella compravendita di appartamenti e terreni.

Da Bibbona a San Vincenzo

A Marina di Bibbona riconoscimento all’Immobiliare Centro di Roberto Cappagli, nata nel 1995 e inizialmente specializzata negli affitti turistici, arrivando a gestire fino a 250 appartamenti. Negli anni l’agenzia ha ampliato il proprio lavoro anche alle compravendite immobiliari.

A San Vincenzo, oltre alla Merceria Jacoby’s, premiate altre due attività. La Ferramenta Cionini festeggia nel 2026 cinquant’anni di attività. Rilevata nel 1976 da Guido Cionini, è passata prima alla figlia Maria Loretta e poi al nipote Guido Diego, oggi titolare. Da semplice mesticheria è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento per cittadini, artigiani e imprese del territorio, con particolare attenzione alle esigenze delle attività turistiche.

Premiata anche la Farmacia San Vincenzo del dottor Luigi Abagnale, che nel 2007 ha rilevato la farmacia del centro dopo un percorso professionale cominciato a Napoli e proseguito con specializzazioni ed esperienze nel settore farmaceutico.

La giornata ha rappresentato per Confcommercio non soltanto un momento di riconoscimento per le singole imprese, ma anche un’occasione per ribadire il valore economico e sociale delle attività che resistono nel tempo, continuano a investire e contribuiscono a mantenere vivi i centri cittadini e le comunità della provincia.

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