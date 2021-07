Giornata dell’Economia. Livorno soffre ma resiste a “L’anno del Cigno Nero”

Il settore primario è stato quello che ha subito meno danni dalla crisi. Il settore turistico ha avuto picchi positivi grazie al turismo di prossimità: preferite le mete ambientalistiche a quelle culturali

di Chiara Montesano

Sono aumentati i disoccupati e chi ha avuto più problemi nel trovare o mantenere lavoro sono stati i giovani e le donne, i divari già esistenti sono quindi aumentati

Il territorio di Livorno (e anche quello di Grosseto) è sicuramente in sofferenza da un punto di vista economico ma, nonostante tutto stanno resistendo alla crisi sfociata dalla pandemia da Covid-19 denominata “L’anno del Cigno Nero”. Questo è quello che è emerso fuori dalla 19esima giornata dell’economia presentata dalla camera di commercio Maremma e Tirreno (clicca sul link al pdf in fondo all’articolo per consultare la scheda tecnica con i dati).

A presentare i dati sono stati il presidente della CIAA Riccardo Breda e Mauro Schiano del Centro Studi.

“L’impatto della crisi è stato minore di quanto ci aspettassimo – afferma Breda – la tenuta ha avuto una ripresa nel primo periodo dopo il lockdown perché c’è stato un turismo di prossimità che ha fatto sì che i dati turistici fossero positivi”. Molti turisti infatti hanno preferito passare le vacanze in luoghi naturalistici, come le città di mare, e non in città d’arte dove invece tendono ad andare i turisti stranieri.

Non tutti i settori hanno risentito della crisi nello stesso modo; il settore primario non ha avuto gravi perdite così come il settore agroalimentare e le vendite online hanno raggiunto dei picchi molto alti. Però le vendite a livello nazionale sono scese del 10%, perdite che sono state rilevate nel settore non alimentare.

“L’innovazione e la digitalizzazione hanno aiuto – continua Breda – chi è riuscito ad innovarsi e a digitalizzarsi ha avuto una crescita”. È infatti il processo di digitalizzazione che fa accelerato per il presidente della CIAA per poter aumentare la competitività.

“La mortalità è aumentata e, a differenza di come si aspettava qualcuno, la natalità non è migliorata”, afferma Schiano.

Schiano parla poi delle imprese spiegando che è avvenuta una sorta di congelamento dell’attività imprenditoriale per cui le iscrizioni e le cessazioni di attività sono state molto limitate.

A Livorno e Grosseto il trend della nascita di imprese artigiane locali è positivo, a differenza della tendenza regionale e nazionale. Per quanto riguarda il commercio con l’estero si sono riscontrate delle limitazioni alla circolazione anche se alcuni, come quelli farmaceutici, hanno continuato a circolare come prima se non con più frequenza.

Il mercato del lavoro ha avuto una frenata, anche se le misure governative hanno in qualche modo protetto i lavoratori. Sono aumentati i disoccupati e chi ha avuto più problemi nel trovare o mantenere lavoro sono stati i giovani e le donne, i divari già esistenti sono quindi aumentati.

Con lo sviluppo dello smartworking è cambiato il modo di vedere il lavoro e sono nati nuovi profili professionali; “con il lavoro da remoto il turista rimane più a lungo nei luoghi ed ha la possibilità di connettersi con azienda in ogni parte del mondo”, conclude Schiano.

L’ultimo punto analizzato è stato quello relativo alla contabilità territoriale: il reddito pro capite è diminuito del 2%. Per il 2021 si prevede un recupero di quanto perso nel 2020 sia a livello regionale che nazionale ma alle province di Grosseto e Livorno servirà qualche trimestre in più per tornare sulle cifre di un anno fa.