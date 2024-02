Giovani e competenze economiche e digitali, incontro al Museo di Storia

L'incontro, in programma il 6 febbraio dalle 9,30, è rivolto alle studentesse e agli studenti delle classi terze e quarte superiori ed è promosso dall'associazione Donne 4.0, in collaborazione con la Provincia di Livorno, la Consigliera di Parità e la Filiale di Livorno della Banca d’Italia

I giovani e le competenze economiche, finanziarie e digitali. Strumenti per creare un futuro paritario, equo e inclusivo in modo consapevole. Questo il tema dell’incontro che si terrà il 6 febbraio a Livorno rivolto alle studentesse e agli studenti delle classi terze e quarte superiori e voluto dall’Associazione Donne 4.0, in collaborazione con la Provincia di Livorno, la Consigliera di Parità e la Filiale di Livorno della Banca d’Italia (Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno a partire dalle ore 9:30). Il momento di formazione vuole unirsi alle voci che l’8 e il 9 febbraio celebreranno l’International Day of Women and Girls in Science. La trasformazione tecnologica e digitale ha generato negli ultimi anni un pronunciato turn-over nel mondo del lavoro, con attività e profili che vengono cancellati e ricreati di continuo. Per poter cogliere le opportunità che tale nuovo ecosistema produce, mitigandone i rischi, è richiesto a tutti un continuo sviluppo e aggiornamento di conoscenze, tra le quali quelle economico-finanziarie e digitali giocano un ruolo di particolare rilievo.

Donne 4.0 affronterà i temi della Quarta Rivoluzione Industriale in corso, le tecnologie abilitanti che stanno trasformando il mondo lavorativo e sociale e presenterà lo scenario lavorativo del futuro. Le tecnologie dell’Industria 4.0, in modo particolare l’intelligenza artificiale, stanno creando nuove opportunità lavorative e, nello stesso tempo, andranno a impattare in modo negativo su lavori esistenti che verranno sostituiti. Banca d’Italia darà un contributo rispetto alla conoscenza di base per ciò che concerne la pianificazione finanziaria, per poi passare a una rassegna degli strumenti di pagamento, fino a quelli più recenti di matrice digitale e del conto corrente bancario puntando l’attenzione sui principali rischi e sui relativi presidi di sicurezza. Le tecnologie, in modo particolare l’intelligenza artificiale, impatteranno in modo significativo il futuro dei giovani che, adeguatamente formati, dovranno e potranno essere protagonisti di questa rivoluzione tecnologica. L’esigenza di aggiornamento appare ancora più impellente per i giovani, che spesso già compiono scelte finanziarie connotate da elementi di innovazione tecnologica, come un pagamento online o un acquisto sul web con regolamento differito; il possesso delle relative competenze risulta fondamentale soprattutto per il loro benessere futuro, tenuto anche conto dell’ulteriore responsabilità che dovranno assumersi in relazione all’esigenza della formazione di forme di risparmio adeguate per l’età più matura. Tali fabbisogni formativi si accentuano per l’universo femminile, ancora diffusamente caratterizzato da un marcato gap di conoscenze in tali ambiti: il suo superamento potrà contribuire efficacemente a innescare, attraverso il percorso di maggiori spazi di autonomia e libertà, un più complessivo recupero degli squilibri di genere.

Saranno sviluppati, nel corso dell’evento, ulteriori contributi alle tematiche di genere e a come esse si relazionano con la dimensione economico-finanziaria e con quella dell’innovazione tecnologica, da parte esponenti accademici e del mondo della cultura.

Programma

9:00 Arrivo scuole e welcome

9:30 Saluti istituzionali: Presidente della Provincia di Livorno – Sandra Scarpellini

Consigliera Parità Provincia di Livorno – Maria Grazia Dainelli

Direttore della Filiale di Livorno della Banca d’Italia – Raffaele Zaccagnini

Presidente Donne 4.0 – Darya Majidi

10:00 Le tecnologie abilitanti e i lavori del futuro – Darya Majidi Donne 4.0

10:30 La consapevolezza finanziaria – Azzurra Rinaldi Università Unitelma Sapienza Roma

11:00 Strumenti di pagamento – Miranda Malatesta Banca d’Italia

11:20 Pianificazione e trappole comportamentali – Paolo Cecchi Banca d’Italia

11:40 Intelligenza Artificiale: ambiti e competenze – Roberta Russo Donne 4.0

12:00 AI generativa: tra inclusione ed etica – Gloria Zanichelli Donne 4.0

12:20 Conclusioni

