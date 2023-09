Giovedì 28 Open Day in Cna delle Università Telematiche Pegaso e Mercatorum

Appuntamento giovedì 28 settembre alle ore 17 in via M.L. King 13 per orientare gli studenti nella scelta dello studio universitario telematico. Gli interessati possono prenotarsi cliccando sul link in fondo all'articolo o sul sito www.cnalivorno.it, senza alcun impegno

Open day a Livorno giovedì 28 settembre presso la sede CNA alle ore 17 in via M.L. King 13, per orientare gli studenti nella scelta dello studio universitario telematico. Lo organizza CNA che con Pegaso e Mercatorum ha una convenzione a livello nazionale. Le due Università rappresentano realtà consolidate nel panorama degli atenei telematici italiani riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca, ed i titoli rilasciati hanno piena validità legale al pari di quelli delle tradizionali. L’offerta formativa è veramente ampia ed ogni anno si arricchisce di nuovi corsi e indirizzi: solo per citarne alcuni si va da alcuni rami di ingegneria a giurisprudenza, da scienze motorie a informatica, da psicologia e scienze politiche, da economia a scienze dell’educazione e della formazione; l’elenco completo è disponibile su www.cnalivorno.it.

Nate per far conciliare studio e lavoro, adesso sono invece sempre di più anche i neodiplomati ad iscriversi. È possibile recuperare precedenti carriere universitarie non terminate e far valutare in cfu le abilità professionali. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e non ci sono corsi a numero chiuso; la fruizione delle videolezioni preregistrate on line sette giorni su sette e 24 ore su 24 consente di organizzarsi lo studio in base alle proprie esigenze, senza spese di trasferta e tempi morti e senza dover acquistare testi, essendo tutto il materiale di studio già disponibile in piattaforma. Le sedi CNA sono anche punti di informazione, orientamento ed iscrizione per entrambi gli atenei. Grazie alla convenzione con CNA è possibile iscriversi con una riduzione fino al 50% della retta (detraibile dall’irpef), rateizzabile in 8 scadenze senza interessi. Gli interessati possono prenotarsi cliccando sul link https://forms.gle/hyYrBpkZvMkaRV7j6 o sul sito www.cnalivorno.it, senza alcun impegno.

Condividi: