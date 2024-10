Green Urban Design, il nuovo corso gratuito che da subito ti apre le porte al lavoro!

Sei un giovane diplomato e sogni un futuro concreto subito dopo la scuola? O sei un genitore alla ricerca di un’opportunità formativa valida per tuo figlio? Ad ottobre parte a Livorno il nuovo corso biennale dell'Accademia Tecnologica Edilizia. Per iscrizioni o saperne di più: www.accademiaedilizia.it, mail [email protected] e tel: 0586.855150 / 0586.958394. Iscrizioni entro il 18 ottobre

Sei un giovane diplomato e sogni un futuro concreto, subito dopo la scuola? O sei un genitore alla ricerca di un’opportunità formativa valida per tuo figlio? Allora fermati qui: a ottobre 2024, parte a Livorno il nuovo corso biennale Green Urban Design dell’ITS ATE – Accademia Tecnologica Edilizia finanziato dal PR TOSCANA FSE+ 2021-2027 e inserito nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. È pensato per diplomati fino a 35 anni, con un focus su tecnologie innovative e sostenibilità urbana, campi in rapidissima espansione! Il settore edilizio ha urgente bisogno di giovani preparati e qualificati, e questo percorso fa proprio al caso di chi vuole entrare subito nel mondo del lavoro. Grazie alla stretta collaborazione con grandi aziende e con il Comune di Livorno, il corso ti formerà come Tecnico Superiore specializzato in tecnologie per la qualità abitativa. Cosa significa? Che potrai lavorare in aziende edili, enti pubblici e privati impegnati nella rigenerazione urbana, nella costruzione di spazi più sostenibili e a misura d’uomo.

Cosa rende unico questo corso?

• Docenti provenienti dalle aziende: non solo teoria, ma insegnamenti direttamente da chi lavora ogni giorno nel settore.

• Opportunità di lavoro concrete: l’85% degli allievi dei corsi precedenti è stato assunto con contratto a tempo indeterminato prima ancora di finire il biennio!

• Un massimo di 25 posti disponibili e restano proprio gli ultimi disponibili.

• Un ambiente formativo intimo e personalizzato, dove avrai l’attenzione che meriti.

Se vuoi assicurarti un futuro professionale in un settore in crescita e ad alto tasso di occupazione, questo è il corso che fa per te! Non perdere tempo, i posti sono limitati.

Scegliete un percorso ITS che vi darà le competenze che le imprese oggi cercano!

Per iscriverti o saperne di più:

Visita il sito www.accademiaedilizia.it o contatta la Scuola Edile di Livorno

Mail: [email protected]

Per consultare il bando clicca qui

Tel: 0586.855150 / 0586.958394

Il futuro è nelle tue mani: costruiscilo grazie all’Accademia Tecnologica Edilizia con il corso Green Urban Design!

