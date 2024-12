I cadetti dell’Accademia giurano su Nave Trieste davanti a Mattarella

“Quella di oggi è una giornata importante per Livorno e la Toscana. Il presidente Mattarella è un riferimento per tutti noi che vediamo in lui una figura straordinaria di unità nazionale”. Lo ha affermato il presidente Giani alla cerimonia di consegna di Nave Trieste, al Molo Italia, in occasione del giuramento solenne dei cadetti dell’Accademia Navale. Era presente inoltre il ministro della Difesa, Guido Crosetto, assieme ai vertici della Marina militare italiana e al sindaco Salvetti. Il motto della nave Trieste è “Fulge super mare”, fulmine sul mare, ed è la seconda unità della Marina Militare italiana a fregiarsi del nome della città di Trieste dopo l’incrociatore della Regia Marina che entrò in servizio nell’aprile del 1929 e venne affondato nel corso della seconda guerra mondiale in occasione del bombardamento di Palau e La Maddalena da parte degli Anglo-americani nell’aprile 1943. Come si legge sul sito marina.difesa.it, varata il 29 maggio 2019 nella città di Castellammare di Stabia e successivamente trasferita agli stabilimenti Fincantieri di Muggiano (La Spezia), la nave rappresenta la prima unità del suo genere nella cantieristica navale nazionale. Per molti aspetti prototipica, con 245 metri di lunghezza e 36 di larghezza e un dislocamento di 38000 tonnellate, nave Trieste possiede spiccate capacità di condurre operazioni di assalto anfibio assicurando una prolungata persistenza in area di operazioni con elevata autonomia logistica. E’ dotata di modernissime apparecchiature e può raggiungere una velocità di circa 25 nodi

