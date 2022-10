I panificatori della provincia di Livorno alla manifestazione regionale contro i costi lievitati

Confcommercio Livorno: "Il rischio chiusura è sempre più tangibile"

Confcommercio della provincia di Livorno e i suoi panificatori partecipano alla mobilitazione regionale di giovedì 27 ottobre a Firenze organizzata da Assipan-Confcommercio, una manifestazione che vuole portare all’attenzione di politica e cittadinanza il rischio che le imprese della panificazione corrono in queste ore. I costi dell’energia per chi usa i forni per la produzione sono duplicati o triplicati, e purtroppo anche i prezzi delle materie prime sono lievitati. La farina è aumentata del 60% ma anche l’olio, la legna, il lievito, il burro hanno percentuali di rincaro oltre il 50%.

Intanto i consumi si contraggono, nonostante gli aumenti dei prezzi al consumo siano per adesso limitati.

Federico Pieragnoli, direttore della Confcommercio provinciale: “I panificatori non guadagnano più, e in molti sono già a rimessa. Se non si pone un tetto al prezzo dell’energia e se non vengono deliberati ristori importanti come è successo per il Covid, 130 forni in Toscana rischiano seriamente di dover chiudere i battenti, portandosi dietro la tradizione secolare dell’arte bianca della nostra regione. Andiamo alla manifestazione regionale Assipan-Confcommercio per chiedere al governo di agire subito”. Piazza dei Ciompi, giovedì 27 ottobre 2022, ore 16. Per informazioni 0586/1761011.

Condividi: