I soci di Castagneto Banca 1910 approvano il bilancio 2025 con un utile record di 18 milioni

All’interno del bilancio 2025 spiccano anche numeri che testimoniano il legame profondo fra Castagneto Banca e il territorio di competenza: 540 nuovi soci, la crescita imponente del numero di clienti, i 210 dipendenti impiegati nella sede centrale e nelle 24 filiali che coprono la costa toscana, da Grosseto a Lucca

Sabato 9 maggio si è tenuta l’Assemblea dei Soci di Castagneto Banca 1910, presso l’auditorium “Silvano Badalassi” della sede di Donoratico. I soci di Castagneto Banca hanno quest’anno approvato un bilancio con numeri da record. L’utile di esercizio è arrivato a quota 18,3 milioni, il risultato migliore della storia per il terzo anno di fila, dopo i 14,6 milioni del 2023 e i 16,1 del 2024.

Da record anche il CET 1 ratio, arrivato al 23,3%, in costante crescita negli ultimi anni e ben al di sopra della media del sistema bancario. Il dato assume ancor più rilevanza se si tiene conto anche del CET 1 ratio del Gruppo Cassa Centrale, che a fine 2025 si attesta al 29,1%: ricordiamo infatti che nei Gruppi Bancari Cooperativi vige un sistema di garanzie incrociate grazie alle quali ogni banca può legittimamente beneficiare dell’intero patrimonio del gruppo.

Ottimi anche i dati relativi alla qualità del credito, con l’NPL ratio che si attesta al 3,4% e la copertura dei crediti non performing che arriva al 78,1%, con le sofferenze svalutate al 100%. La banca si conferma quindi a “sofferenze zero” come già avvenuto a fine 2024.

All’interno del bilancio 2025 spiccano anche numeri che testimoniano il legame profondo fra Castagneto Banca e il territorio di competenza: 540 nuovi soci, la crescita imponente del numero di clienti, i 210 dipendenti impiegati nella sede centrale e nelle 24 filiali che coprono la costa toscana, da Grosseto a Lucca.

“Ringrazio il Consiglio di Amministrazione, per aver accolto favorevolmente la proposta di una espansione a Firenze. Si tratterà di una sede secondaria nel capoluogo di regione che potrà dare nuovi stimoli e prospettive di crescita al nostro Istituto che raggiungerà una dimensione regionale impensabile fino a pochi anni fa. Tutto questo grazie alla crescita professionale dei dipendenti, al loro impegno costante e non ultimo all’appartenenza ad un gruppo bancario che supporta e consente il confronto ad armi pari con la concorrenza” dice il Direttore Generale Fabrizio Mannari.

“Un anno duemilaventicinque con dei risultati eccellenti! Gli impieghi sono cresciuti di 78 milioni, la raccolta diretta di oltre 161 milioni, quella indiretta di 140 milioni. L’utile netto ha superato i 18 milioni di euro, aumentando di oltre il 13% quello dell’esercizio 2024. Le coperture dei rischi sono molto superiori alla media del sistema bancario. Questi risultati non arrivano casualmente ma sono il frutto del duro lavoro e dell’impegno che ogni giorno, gli oltre duecento dipendenti della Banca, mettono al servizio della clientela con serietà, impegno e professionalità. Una professionalità fatta di molta preparazione tecnica ma che lascia spazio anche alle relazioni sociali, che sono il fondamento del credito cooperativo. Un sentito ringraziamento quindi alla Direzione e a tutti i dipendenti perché questi risultati sono dovuti in gran parte a loro.” Prosegue Andrea Ciulli presidente di Castagneto Banca 1910 “L’altra componente fondamentale ed insostituibile della nostra realtà rimane il corpo sociale, composto da una variegata moltitudine di clienti che hanno creduto e credono ogni giorno in quello che facciamo nel riutilizzare gli utili sul territorio, territorio che così è stato così generoso e lungimirante nel creare una Banca che, nata piccola, oggi è diventata una realtà primaria nel panorama toscano e

che si è ancora più rafforzata grazie all’appartenenza ad un solido e strutturato Gruppo bancario, quale è la realtà di Cassa Centrale, alla quale va il nostro ringraziamento”.

“Il 2025, oltre che per gli straordinari risultati raggiunti dalla Banca – precisa il Direttore Generale Fabrizio Mannari (nella foto in pagina) – e dei quali siamo ovviamente orgogliosi, verrà ricordato soprattutto per la costituzione della Fondazione Castagneto Banca, nata a gennaio 2025 e a cui abbiamo dato vita proprio con lo scopo di rafforzare il senso di appartenenza e di vicinanza al nostro territorio e per trasferire concretamente ad esso una parte del valore generato dal nostro operato, mediante il supporto a iniziative culturali, sociali e nel campo della sanità, le prime delle quali sono già state realizzate già nel primo anno di attività, fra le quali vogliamo ricordare i contributi a favore di alcune associazioni della provincia di Livorno che si occupano di autismo, oppure la donazione di macchinari all’ ospedale di Livorno per la telemedicina e Cecina per il reparto di cardiologia e ginecologia. I bandi di prossima uscita in quest’anno interesseranno ancora il mondo dell’autismo nelle province di Grosseto, Pisa e Lucca mentre per la provincia di Livorno aiuteremo le associazioni che assistono i malati di alzheimer. A tutto ciò si unisce il lavoro in ambito culturale con mostre e convegni. La principale missione della nostra banca, raccogliere risorse, investirle al meglio nelle imprese del territorio, generare profitti da ritornare al territorio stesso attraverso la Fondazione Castagneto Banca 1910 a favore dei soggetti che necessitano di aiuto”.

“Ricordiamo infine che venerdì 12 giugno è in programma la Festa del Socio di Castagneto Bace, che per il terzo anno di fila si svolgerà presso il campo sportivo di Donoratico. Cogliamo l’occasione per invitare tutti i nostri soci. Quest’anno l’ospite d’onore della serata sarà Patty Pravo, che si esibirà in concerto con le sue canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana”.

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