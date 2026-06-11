Il 4 luglio iniziano i saldi estivi

Dureranno 60 giorni, con un calendario uniforme a livello nazionale per garantire trasparenza e certezze a commercianti e consumatori

È stata fissata la data ufficiale per l’avvio delle vendite di fine stagione in Toscana. Su proposta della Giunta regionale, i saldi estivi per l’anno 2026 prenderanno il via sabato 4 luglio e dureranno complessivamente 60 giorni. Il via libera è arrivato con l’approvazione della Delibera n.607 del 18 maggio 2026, emanata in conformità con la Legge Regionale sul Commercio e in perfetta linea con gli indirizzi nazionali stabiliti dalla Conferenza delle Regioni. L’accordo, raggiunto in pieno coordinamento con le associazioni di categoria del territorio, punta a garantire una totale uniformità delle date a livello nazionale, offrendo regole chiare, trasparenza e certezze sia ai commercianti sia ai consumatori.

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