Il consiglio del Consorzio Nautico si rinnova. Tutti i nomi degli eletti

Nella foto alcuni dei volti che compongono il neo eletto Consiglio Direttivo

Sono risultati eletti per far parte del Consiglio Direttivo nomi di consolidata esperienza come quelli di Claudio Baronetto, Andrea Frediani, Piero Mantellassi, Dino Voliani, Gino Andreini, ma anche nuovi innesti che porteranno sicuramente rinnovato entusiasmo e spinta propositiva alle attività del Consorzio come Fabio Degl’Innocenti, Gabriele Caddeo, Fabrizio Cocchi e Luigi Suardi

E’ stato il Circolo Arci di San Jacopo in Acquaviva ad ospitare l’annuale Assemblea Ordinaria del Consorzio Nautico di Livorno che, per l’occasione, aveva anche il compito non soltanto di approvare – come da statuto – i bilanci consuntivi e preventivi relativi al biennio (causa rinvii forzati per via della pandemia che impediva di riunirsi) compreso dal 2021 al 2023 (conti peraltro approvati all’unanimità per alzata di mano). Bensì, la riunione dei circoli nautici consorziati serviva anche per effettuare la votazione a scrutinio segreto per il rinnovo delle cariche elettive (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori e Collegio dei Probiviri) nell’ottica del quadriennio 2022-2026.

Lo stesso Consiglio Direttivo si è poi riunito successivamente e ha preso atto del verbale dell’ Assemblea, controfirmandolo e procedendo alla nomina delle prime tre cariche ufficiali: confermato in primis, nella posizione di maggiore responsabilità il presidente uscente Piero Mantellassi. Un attestato di fiducia rinnovato, che è stato poi esteso anche al nuovo vice presidente Fabrizio Cocchi e a colui che rivestirà l’incarico di neo segretario tesoriere, vale a dire Gino Andreini.

Peraltro, a seguire, il Consorzio ha anche provveduto a portare a termine il tutt’altro che semplice iter burocratico richiesto per ottenere la conferma del riconoscimento della personalità giuridica presso la Regione Toscana già ottenuto nel dicembre del 2013.

