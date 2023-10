Il Governo conferma il taglio dei collegamenti ferroviari tra porto e interporto

Gazzetti, Pd: “Ora è ufficiale. Per le connessioni ferroviarie per il porto di Livorno e l'interporto di Guasticce non c'è un euro, solo tagli”.

“Niente di niente, ora è ufficiale. Per le connessioni ferroviarie per il porto di Livorno e l’interporto di Guasticce non c’è un euro, solo tagli. Le promesse scritte sulla sabbia del Governo dei peggiori si confermano tali ed anzi diventano un incubo. Dalla risposta ufficiale all’interrogazione presenta dal parlamentari PD e seguita dall’onorevole Marco Simiani si scopre, infatti, che il rifinanziamento di quanto tagliato non avverrà con la prossima legge di bilancio. E così sono serviti anche coloro che avevano creduto alle promesse dei vari esponenti della destra che adesso devono spiegare alle nostre comunità da che parte stanno. Continueranno a difendere l’indifendibile nella speranza di qualche futuro strapuntino oppure inizieranno anche loro a reclamare il rispetto degli impegni assunti? Una cosa è certa: il PD aveva scoperto e capito sin da subito il tragico bluff del Governo e lo ha smascherato. Un’azione che in questi mesi ha visto svolgersi numerose iniziative pubbliche di denuncia di questa scellerata condotta del Governo. Iniziative che non si fermeranno ed anzi, per volontà del nostro Segretario regionale Emiliano Fossi, si moltiplicheranno perché quello messo in atto dal Governo Meloni è un attacco dalla dignità della Toscana ed un tentativo di indebolire le opportunità di crescita e sviluppo. E noi questo non lo possiamo e non lo vogliamo accettare!”.

Così Francesco Gazzetti, consigliere regionale e responsabile infrastrutture del Pd toscano, dopo la conferma odierna, da parte del Governo, del taglio di 299 milioni di euro per il Collegamento dell’interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada via Collesalvetti e bretella per il collegamento diretto tra la linea Firenze-Pisa e la linea Pisa-Vada via Collesalvetti (By-pass di Pisa).

