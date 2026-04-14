Il gruppo Centro Storico incontra l’assessore Garufo

Rilancio, mobilità e notte bianca sono stati i temi sul tavolo. Soddisfatta la presidente Valentina Avelardi, l'assessore Garufo: "Ci siamo dati obiettivi concreti che ci impegniamo a portare avanti con celerità"

Rilancio commerciale, accessibilità e una “Notte Bianca”: sono questi i temi al centro dell’incontro tra il Gruppo Centro Storico e l’assessorato al Commercio. Tra le priorità emerse, l’ampliamento della visibilità del centro nei confronti dei flussi crocieristici. I commercianti chiedono una revisione della mappatura turistica distribuita ai visitatori, con l’estensione della “shopping area” a tutte le principali vie del centro – da via Magenta a piazza XX Settembre, da via Ricasoli a piazza Cavour, fino a via Marradi e corso Amedeo, in modo da rappresentare in modo più completo l’offerta commerciale cittadina. Nel contesto di un percorso commerciale integrato, capace di collegare le diverse aree del centro storico, è stata proposta anche la definizione di iniziative dedicate ai turisti, per favorire una distribuzione più ampia dei flussi lungo tutto il perimetro del centro. Spazio poi alla “Notte Bianca”, in programma per giovedì 16 luglio 2026: una serata di shopping e socialità contigua all’avvio dei saldi, pensata per valorizzare il centro senza sovrapporsi alle dinamiche del fine settimana e del lungomare. Il progetto prevede negozi aperti la sera, animazione diffusa e il coinvolgimento dei pubblici esercizi, per un percorso integrato tra commercio e food & beverage. Altro nodo centrale, la mobilità. Sul tavolo la proposta di convenzioni con parcheggi privati come Odeon, Attias e Moderno, oltre alla richiesta di riduzioni o gratuità temporanee degli stalli blu in occasione di saldi ed eventi, per incentivare l’afflusso in centro. Il Gruppo Centro Storico, per voce della presidente Valentina Avelardi, esprime soddisfazione per l’attenzione e la disponibilità dimostrate dall’assessore Rocco Garufo. “A nome di tutto il comitato ringrazio Garufo per l’ascolto e per l’apertura al dialogo su temi che tutti gli imprenditori del commercio e dei pubblici esercizi ritengono cruciali per il futuro della nostra economia cittadina. L’auspicio è che dal confronto possano nascere azioni concrete e tempestive, in grado di sostenere e rilanciare in modo strutturato il tessuto economico del centro storico”. Alla riunione hanno partecipato per Confcommercio Livorno il responsabile sindacale Alessio Giovarruscio e il referente del Gruppo Centro Daniele Capecchi, e per il Gruppo Centro Storico la delegazione formata, oltre che dalla presidente, dalla vice Francesca Martelli, Elisa Andorlini, Adele Delpopolo Riolo, Andrea Pucci, Marina Calvaresi. Il direttore Federico Pieragnoli ha commentato l’incontro: “Grande soddisfazione per lo spirito di iniziativa e l’intraprendenza del nostro Gruppo, appena nato e già attivo e propositivo. La collaborazione con l’amministrazione comunale è un elementoo per noi imprescindibile del nostro lavoro”. Rocco Garufo ha commentato a margine dell’incontro: “Quando i commercianti si organizzano e cercano un rapporto con l’amministrazione non può che crearsi un circolo virtuoso per le attività in città. Ci siamo dati obiettivi concreti che ci impegniamo a portare avanti con celerità”.

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