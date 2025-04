Il porto agroalimentare si rifà il look

Consegnati il 28 aprile i lavori per il ripristino della banchina est del canale industriale. Prevista anche la messa in sicurezza della difesa spondale, ubicata a est dell’accosto 35 e dello sbocco del fosso della Botticina, non utilizzata per l'ormeggio. Appalto da sei milioni di euro

L’Autorità di Sistema Portuale avvia nel porto di Livorno l’opera di ammodernamento delle infrastrutture portuali dedicate alla filiera agroalimentare. Ieri sono infatti stati consegnati all’ RTI Locapal srl/Mentucci Aldo srl/Vernillo Domenico srl, i lavori di ripristino di parte della banchina est del canale industriale. L’intervento, previsto nell’ambito del progetto Agro-Li, e finanziato in parte con i fondi del PNRR, consiste nel riprofilamento di circa 450 metri di banchina in una parte dell’accosto 33 e agli accosti 34 (in concessione alla Grandi Molini Italiani) e 35 (al servizio delle navi che trasportano prodotti agroalimentari freschi destinati al retrostante Terminal Reefer).

Le strutture delle banchine, risalenti agli anni 60 e 70, si trovano oggi una situazione di degrado, presentando sul terreno buche e avvallamenti (causate dallo scostamento tra le palancole, variabile in alcuni punti da 5 a 20 cm), e registrando un evidente stato di ammaloramento dei suoi arredi di banchina. L’obiettivo è quindi quello di migliorarne l’operatività ripristinando la tenuta delle palancole e sostituendo le bitte ed i parabordi con nuovi arredi. Nelle attività di intervento è prevista anche la messa in sicurezza della difesa spondale, ubicata a est dell’accosto 35 e dello sbocco del fosso della Botticina, non utilizzata per l’ormeggio. La banchina ha subito un importante cedimento del piazzale dietro alle palancole in acciaio e della trave di coronamento, per cui è necessario procedere al consolidamento delle strutture. L’appalto, diviso in due lotti (uno riguardanti gli accosti 33, 34 e 35, e l’altro relativo alla difesa spondale) richiede complessivamente 540 giorni naturali e consecutivi per essere ultimato. L’importo a cui è stato aggiudicato è di 6 milioni di euro, con un ribasso d’asta del 35% sull’importo a base di gara.

