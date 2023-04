“Il porto delle donne”, il plauso della Federazione Europea Lavoratori dei Trasporti

La Federazione Europea dei Lavoratori dei Trasporti (ETF) plaude al progetto “Il porto delle donne. Le donne nel settore portuale e marittimo, perché no?” lanciato dall’assessora comunale al porto Barbara Bonciani.

In un comunicato stampa lanciato lunedì 3 aprile dall’ETF e visibile sul sito della Federazione (https://www.etf-europe.org/women-in-the-port-and-maritime-sector-why-not/), il Progetto viene “accolto con entusiasmo perché – come spiega Bera Tommasi, ETF Policy Officer for Dockers – da anni siamo impegnati nella promozione della presenza delle lavoratrici nei settori portuale e marittimo e nel miglioramento delle loro condizioni di lavoro. Siamo convinti che il futuro del settore passi anche dalla nostra capacità di fare in modo che il lavoro portuale rappresenti un’opportunità per le donne e per le nuove generazioni. Per questo l’ETF contribuirà attivamente al Progetto e parteciperà alla conferenza internazionale che si terrà il 18 maggio a Livorno, per condividere le esperienze e buone pratiche in uso in diversi porti europei volte a colmare il divario di genere e rendere il settore a misura di donna”.

Il comunicato dell’ETF è espressione dell’interesse riscosso dal Progetto lanciato dall’Amministrazione comunale di Livorno che, come ha spiegato la sua ideatrice, l’assessora al porto Barbara Bonciani, “ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza del lavoro svolto dalle donne in ambito portuale e marittimo presso un ampio pubblico, e animare un dibattito costruttivo tra gli stakeholder del settore, al fine di aumentare e migliorare la presenza delle donne nel settore. Questo perché, nonostante il lavoro in ambito portuale negli anni sia cambiato, in Italia le donne impiegate nelle imprese portuali costituiscono ancora solo l’8% della forza lavoro complessiva. Un dato del tutto insufficiente che deve far riflettere, considerato che oggi le donne sono in grado di svolgere tutti i lavori in porto, esattamente come gli uomini”.

L’ETF parteciperà al convegno internazionale che si terrà a Livorno il prossimo 18 maggio con Berardina Tommasi, ETF Policy Officer for Dockers. Il convegno vedrà la partecipazione di molti relatori illustri in ambito europeo e nazionale, fra cui il Presidente dell’Associazione Europea dei Porti Zeno d’Agostino, la Segretaria Generale di Feport Lamia Kerdjouudj, il Direttore generale della Clecat Nicolette Van der Jagt, la Presidente di RETE Teofila Martinez e altri. Il programma completo della giornata verrà diffuso nelle prossime settimane.

L’articolo pubblicato sul sito di ETF è disponibile al link https://www.etf-europe.org/women-in-the-port-and-maritime-sector-why-not/

Brochure, materiali, informazioni e video-interviste sul progetto sono disponibili sul sito web del Comune di Livorno nella sezione dedicata https://www.comune.livorno.it/porto-integrazione-citta-porto/porto-delle-donne

