Il Porto delle Donne sotto i riflettori allo Chalet della Rotonda

Il progetto Porto delle Donne, ideato e promosso dal Comune di Livorno, intende valorizzare il lavoro femminile in ambito portuale, avvicinando le giovani donne alle professioni legate all’economia marittima

Il progetto Porto delle Donne, ideato e promosso dal Comune di Livorno, intende valorizzare il lavoro femminile in ambito portuale, avvicinando le giovani donne alle professioni legate all’economia marittima.

Il Porto delle Donne è stato al centro del primo dei tre incontri del ciclo “Quattro chiacchiere allo Chalet” organizzato dal Rotary Club Livorno allo Chalet della Rotonda.

La conferenza, dal titolo “Le memorie rotariane sul porto di Livorno, un viaggio a ritroso nello sviluppo del porto tra aneddoti e decisioni importanti”, ha inevitabilmente affrontato, data la presenza dell’assessora comunale al Porto, Barbara Bonciani, la questione dell’occupazione femminile e quindi il progetto del Porto delle Donne.

Dopo l’introduzione della nuova presidente del Club, Vanessa Turinelli, è stata la socia Olimpia Vaccari, dopo un excursus storico dello scalo livornese, ad intervistare i soci Carlo Terzi, Umberto Campana e Gabriele Gargiulo, tutti a vario titolo impegnati nel mondo della portualità, che hanno portato la loro testimonianza sulla trasformazione dello scalo livornese con il ricordo di fatti e il racconto di aneddoti.

L’assessora Bonciani ha quindi spostato l’attenzione sull’ambizioso progetto del Porto delle Donne, che pone Livorno tra le città pilota, in Italia, in relazione all’impiego di manodopera femminile nelle attività portuali.

La serata è stata allietata dalle note di Antonio Vivaldi suonate dalla violista Benedetta Mignani ed animata dalle immagini del fotografo Paolo Bonciani, della fotografa Elena Cappanera e dello stesso socio Campana.

Condividi: