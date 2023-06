Il “Porto delle Donne” va a Rotterdam

L'assessora al porto di Livorno, Barbara Bonciani (foto Lorenzo Amore Bianco)

L’assessora al porto Barbara Bonciani è stata invitata dai membri del PortCityFuture Centre dell’Università di Delft-Rotterdam a tenere un seminario sull’esperienza avviata a Livorno con il progetto “Il Porto delle Donne. Le donne nel settore portuale e marittimo, perché no?” e a portare parte della mostra fotografica sul lavoro portuale e marittimo già esposta a Livorno presso i Bottini dell’Olio.

La mostra e il seminario dell’assessora Barbara Bonciani saranno ospitati nell’ambito del Water Discovery Lab il 22 e 23 giugno presso il Maritime Museum di Rotterdam, nella Zeemeeuw Ship (https://maritiemmuseum.nl/en).

Il programma prevede per giovedì 22 giugno alle ore 13 l’apertura al pubblico della mostra sul Porto delle Donne, in cui saranno esposte alcune fotografie curate dalla fotografa Elena Cappanera che ritraggono le lavoratrici portuali e marittime nel porto di Livorno. In quell’occasione saranno proiettati alcuni dei video realizzati nell’ambito del Progetto, con sottotitoli in inglese. Sarà proiettato anche un video con le fasi di realizzazione del murales realizzato dall’artista Nian.

Venerdì 23 giugno dalle ore 11 alle ore 12.30 l’assessora Barbara Bonciani terrà un seminario aperto al pubblico sulla presenza femminile nel comparto marittimo e portuale, portando l’esempio del progetto sviluppato a Livorno come buona prassi realizzata per facilitare una maggiore conoscenza del lavoro svolto dalle donne nei due comparti e favorire la crescita della presenza femminile nelle relative professioni https://www.portcityfutures.nl/agenda/2023-06-23-water-discovery-lab-zeemeeuw-lecture-women-in-the-port-met-barbara-bonciani-uit

“Sarà un grande piacere – dichiara Barbara Bonciani – portare la nostra esperienza a Rotterdam, nel porto più importante d’Europa; mi fa molto piacere che il progetto sul Porto delle Donne riceva un’attenzione non solo locale e nazionale, ma anche nel contesto Europeo. Dopo l’interessamento espresso dal Sindacato Europeo dei Porti (ETF) e dell’Associazione Feport che racchiude le imprese private dei porti Europei, l’invito ricevuto dal PortCityFuture Centre di Rotterdam evidenzia l’interesse che il progetto ha saputo suscitare nel contesto portuale e marittimo europeo. Sono onorata di portare l’esperienza avviata dall’Amministrazione comunale a Rotterdam e di poter rappresentare la mia città in un contesto internazionale ribadendo l’importanza delle politiche femminili in ambito portuale e marittimo. Credo sia importante fare rete a livello locale, nazionale e europeo sulle politiche di genere per favorire una maggiore presenza delle donne nel comparto. Ricordo come a livello internazionale le donne rappresentino solo il 18% della forza lavoro complessiva nei porti e in Italia questo dato si abbassi all’8%, segno che qualcosa è necessario fare e noi come città di porto e come comunità portuale lo stiamo facendo”.

