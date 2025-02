Il porto potenzia le ferrovie

Tre milioni di euro per un intervento che entro il 30 giugno del 2026 darà allo scalo portuale una movimentazione intermodale più efficiente. Via al bando di gara per l'ammodernamento di Porto Nuovo. Il presidente Guerrieri: "L’Intermodalità rappresenta oggi un un pre-requisito fondamentale per la mobilità sostenibile"

L’Autorità di Sistema Portuale ha pubblicato il 12 febbraio un bando di gara per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dell’intervento di riordino e adeguamento del raccordo base di Livorno Porto Nuovo, situato in fregio al tratto terminale di via Leonardo da Vinci. L’importo dell’appalto incluso di oneri ed escluso IVA, ammonta a 3,1 milioni di euro e l’affidamento avverrà mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Con una durata stimata di un anno e tre mesi (di cui 45 giorni per la redazione e approvazione del progetto esecutivo e 385 per i lavori), l’intervento consiste nell’adeguamento di quattro binari, che oggi hanno un modulo di circa 330 metri. I lavori andranno a migliorare l’efficienza del terminal ferroviario, favorendo la gestione di treni da 550 metri di lunghezza senza doverli “spezzare”. “L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha sempre prestato la massima attenzione alla esigenza di coniugare la crescita strategica del porto al taglio delle emissioni e l’Intermodalità rappresenta oggi un un pre-requisito fondamentale per la mobilità sostenibile” ha dichiarato il Presidente dell’AdSP, Luciano Guerrieri. “Nel 2024 il trasporto ferroviario merci sia ne porti di Livorno che nel comprensorio ha fatto registrare un incremento del 10% su base annuale. Sono dati incoraggianti” ha aggiunto. “La nostra priorità rimane quella di continuare a far crescere i traffici via ferro, per questo è necessario allungare i binari. Con questo intervento andiamo a fare proprio questo: andremo a migliorare la dotazione infrastrutturale a servizio dei terminal e delle banchine, rendendo più efficiente il servizio di manovra ferroviaria, riducendo i tempi ed i costi di movimentazione e aumentando la sicurezza nella gestione del trasporto” ha concluso. L’intervento di adeguamento di Livorno Porto Nuovo è finanziato con i fondi del PNRR tramite il progetto AGRO-LI (dedicato al miglioramento dell’accessibilità della filiera agroalimentare nel porto di Livorno), che ha ricevuto i contributi del Ministero dell’Agricoltura a valere sul Bando per lo sviluppo della logistica agroalimentare.

