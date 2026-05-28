Il porto supera per la prima volta i 40 milioni di tonnellate movimentate

Salvetti: “Il porto è il vero motore dell’economia e del lavoro della città, ebbene questi numeri ci dicono che il motore gira bene". Crescita trainata dai container (+12,7%)

L’amministrazione Comunale riporta i dati della portualità livornese che viaggia a ritmi eccellenti e supera per la prima volta, la soglia dei 40 milioni di tonnellate movimentate. Lo dimostrano i numeri ufficiali dell’Autorità di Sistema Portuale. A guidare la crescita è il segmento dei contenitori, il più importante per valore aggiunto e livelli occupazionali. I dati parlano di un balzo del 12,7%, che ha trainato l’intero sistema. In termini di unità, i contenitori movimentati in formato teu sono stati 726.739: quasi il 10% in più rispetto ai 663.680 del 2024. A Livorno, che da solo assorbe il 74% del traffico totale del sistema, la crescita del container è stata pari al 12,7%, confermando il porto labronico come polo primario per il cargo generale. Il settore ro-ro altro asse portante del sistema con il 53% del traffico totale, ha mantenuto un andamento positivo (più 1,9%), toccando le 21.375.558 tonnellate nell’insieme del sistema portuale del mar Tirreno Settentrionale.

Nel comparto passeggeri i viaggiatori su traghetti hanno toccato quota 9.649.265, Livorno ha registrato un più 0,2%. “Da decenni – commenta il sindaco Luca Salvetti – diciamo che il porto è il vero motore dell’economia e del lavoro della città, ebbene questi numeri ci dicono che il motore gira bene”.

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