Il prefetto incontra il presidente di Confindustria Livorno e Massa Carrara

Oggi il presidente della delegazione Confindustria Livorno e Massa Carrara, Cavaliere del Lavoro Piero Neri, è stato ricevuto dal prefetto Dionisi.

Nel corso dell’incontro, ispirato dalla condivisione di un articolato percorso di intese volte allo sviluppo industriale del territorio livornese, è stata concordata l’istituzione di un Tavolo Permanente di Lavoro con Confindustria Toscana Centro e Costa per esaminare problematiche e soluzioni volte al rafforzamento della componente industriale.

Al centro del colloquio sia il complesso industriale e commerciale del porto di Livorno che di Piombino, ma anche tutte le aziende che promuovono ed attuano sul territorio innovazione tecnologica, formazione giovanile, sviluppo industriale e del lavoro.

Il prefetto ha dichiarato: “A breve convocherò un tavolo di lavoro, operativo e permanente, con Confindustria Toscana Centro e Costa, per affrontare le problematiche e le esigenze del comparto imprenditoriale. Avverto la necessità di un rilancio del settore industriale nella provincia di Livorno, con specifico riferimento alle aree portuali del capoluogo e di Piombino. Questo è un obiettivo che si persegue parlandone e discutendone, sinergicamente, coinvolgendo gli enti locali, la Regione, il Governo e le rappresentanze sindacali”.

Confindustria fornirà un dossier di approfondimento al prefetto Dionisi su tutto il comparto industriale, al fine di illustrare un quadro completo del settore nella provincia di Livorno.

E’ stato condiviso un progetto fondato sulla sinergia tra istituzioni ed industrie al fine di favorire un rafforzamento di sviluppo e di sicurezza delle condizioni di lavoro.

Il prefetto Giancarlo Dionisi ha inoltre dichiarato: “E’ fondamentale la sinergia tra Prefettura e Confindustria perché è attraverso la condivisione dei percorsi di sviluppo che lo Stato può fornire quel necessario supporto al settore privato che pone lo sguardo alle necessità del territorio ma anche all’innovazione, volta a sostenere le giovani generazioni, che sono i primi testimonials delle nuove tecnologie. Grande apprezzamento alla sensibilità del Cav Neri nel voler promuovere nuove prospettive di lavoro e di sviluppo industriale che si fondano su una visione a lungo termine rivolta ai giovani, come risorse imprescindibili. Così come reputo strategico affrontare il tema delle infrastrutture, sia fisiche che digitali, per rendere più appetibile l’area industriale riferita alla movimentazione commerciale del Porto di Livorno”.

Ha poi proseguito il prefetto: “Desidero esprimere la volontà di perseguire l’obiettivo che Confindustria ha manifestato, affiancandola nell’esame di tutte le problematiche e nella ricerca di soluzioni utili al territorio, per renderlo sempre più attrattivo agli interessi industriali, migliorare il livello professionale della manodopera, anche coinvolgendo il mondo scolastico e formativo verso le esigenze occupazionali necessarie a rafforzare la presenza imprenditoriale in provincia.”

Al riguardo è stata affrontata anche la tematica della Bioraffineria di Eni che rappresenta una grande risorsa del territorio. “A breve avremo la visita in Prefettura dei vertici di ENI, con cui affronteremo le questioni legate alla costruzione dell’impianto di bioraffinazione a Stagno. Mi interessa soprattutto salvaguardare i livelli occupazionali, anche con riferimento al settore dell’indotto, rispetto al quale sono abbastanza preoccupato.”

Il prefetto Dionisi ha così concluso l’incontro, dichiarando: “Mi sento di esprimere i più sinceri ringraziamenti al Cav.Neri per avere manifestato l’intento di condividere un percorso con le istituzioni, perché è attraverso questa via che si raggiungono i migliori risultati per la collettività, dando ai giovani un esempio di cooperazione tra le varie componenti, pubbliche e private, affinché sia concretamente percepita quella visione solidaristica e di compartecipazione che rende un Paese veramente democratico”.

