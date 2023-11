Il Propeller Club Port of Leghorn a Istanbul

La presidente Maria Gloria Giani Pollastrini e il Consigliere Luca Brandimarte hanno preso parte alla missione a Istanbul organizzata in settimana dal Propeller Club nazionale. È stata l’occasione per fruttuosi scambi di vista con i principali esponenti dello shipping e della portualità turca

Una serie di incontri, visite tecniche, dibattiti, tavole rotonde e approfondimenti con un cluster marittimo e portuale che presenta diverse affinità nelle tematiche più attuali del comparto con quello italiano. Il Propeller Club Port of Leghorn ha preso parte, con la presidente Maria Gloria Giani Pollastrini e il Consigliere Luca Brandimarte, alla missione a Istanbul organizzata in settimana dal Propeller Club nazionale. È stata l’occasione per fruttuosi scambi di vista con i principali esponenti dello shipping e della portualità turca, con i quali è stato rafforzato lo stretto legame di collaborazione e interscambio già in essere da tempo. “Abbiamo avuto modo di confrontarci su temi quantomai importanti e urgenti – commenta al termine della missione Maria Gloria Giani Pollastrini – Mi riferisco ad esempio alle normative comunitarie e internazionali in materia di sostenibilità ambientale e non solo. I porti e il trasporto marittimo sono elementi per loro natura vocati ad una visione globale e di sistema, per questo motivo misurarsi con i rappresentanti di altri Paesi è sempre importante, in particolare con quelli che si affacciano anch’essi sul bacino del Mediterraneo. Rilevante è stato anche l’incontro con i vertici della Capitaneria di Porto della Turchia, a partire dall’Ammiraglio Tayfun Pasaoglu Comandante Regionale Guardia Costiera Mar di Marmara e Stretti: un momento per uno scambio di vedute ma anche di best practice, da una parte e dall’altra, che possono contribuire ad un reciproco maggiore sviluppo”. “Nel corso dei convegni e delle tavole rotonde – conclude la Presidente del Propeller Club Port of Leghorn – abbiamo fatto il punto sulle principali novità del settore che interessano Italia e Turchia, facendo un primo passo per una collaborazione sempre più marcata. Per questo ritengo che missioni del genere siano particolarmente importanti e costituiscano un vero fiore all’occhiello delle attività portate avanti dal Propeller Club”.

