Il sindaco e l’assessora al Porto hanno incontrato una delegazione di lavoratori in sciopero

L'incontro richiesto da una delegazione di lavoratori, è stato finalizzato all'ascolto da parte dell'amministrazione delle ragioni che hanno portato alla protesta in atto nel porto di Livorno

Il sindaco Luca Salvetti e l’assessora al Porto Barbara Bonciani hanno incontrato una rappresentanza dei lavoratori in sciopero nel porto di Livorno, a seguito della manifestazione di ieri, organizzata nel decimo giorno di sciopero indetto dai tre sindacati Filt cgil , Fit Cisl , Uiltrasporti sui temi della sicurezza, del salario e della salute.

L’incontro richiesto da una delegazione di lavoratori, è stato finalizzato all’ascolto da parte dell’amministrazione delle ragioni che hanno portato alla protesta in atto nel porto di Livorno.

L’Amministrazione auspica, e si impegnerà, per quanto nelle sue prerogative, che si arrivi ad una soluzione della vertenza in tempi rapidi, anche al fine di evitare gli effetti economici e sociali sull’intera comunità portuale e cittadina di un rallentamento del lavoro soprattutto in una fase dove lo scalo marittimo labronico ha volumi di traffico significativi da sfruttare per una crescita occupazionale e produttiva complessiva di tutti i soggetti in gioco.

Condividi: