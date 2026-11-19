Il sindaco ha incontrato gli autori del libro “Il Portuale” tra memoria e romanzo
Il sindaco Luca Salvetti ha incontrato questa mattina a Palazzo Comunale Renzo Pacini e Adastro Brilli, autori del libro “Il Portuale”, tra memoria e romanzo, nel 79° anniversario della Compagnia Lavoratori Portuali di Livorno.
Il sindaco Luca Salvetti ha incontrato questa mattina a Palazzo Comunale Renzo Pacini e Adastro Brilli, autori del libro “Il Portuale”, tra memoria e romanzo, nel 79° anniversario della Compagnia Lavoratori Portuali di Livorno.
L’opera intreccia memoria storica, identità popolare e racconto contemporaneo. Attraverso i ricordi d’infanzia e di lavoro di Adastro Brilli – ex portuale – e la penna narrativa di Renzo Pacini, autore e microbiologo legato alle radici popolari della città, il libro restituisce con autenticità e ironia il patrimonio umano, etico e sociale della Livorno del Novecento: dalle leggendarie Carovane dell’Ottocento – Gobbi, Carbonai, Marmaioli – alle battaglie contro le privatizzazioni e i decreti Prandini, passando per aneddoti, figure storiche del PCI e del sindacato e campioni dello sport cresciuti sul molo.
Il libro sarà presentato ufficialmente sabato 21 novembre alle ore 18 al Palazzo del Portuale e la data non è casuale perché segna la rinascita del lavoro organizzato in porto e dell’autogestione cooperativa nel secondo dopoguerra. Con questo testo gli autori dichiarano di avere voluto celebrare i “lavoratori sovrani, custodi di un’etica del lavoro e della solidarietà che non deve andare perduta”.
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