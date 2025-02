Il viceministro Rixi in visita all’AdSP e alla Darsena Europa

Rixi: "Puntiamo molto su Livorno". Ad accoglierlo il sindaco Salvetti, il presidente Guerrieri, il segretario generale Matteo Paroli, la vice commissaria Roberta Macii, il dirigente tecnico Enrico Pribaz e il dirigente amministrativo Simone Gagliani. Guerrieri: "Il viceministro ha ribadito oggi l'importanza strategica del porto di Livorno per tutto Sistema Paese"

di Giulia Bellaveglia

Visita istituzionale del viceministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e alla nascente Darsena Europa. Ad accoglierlo il sindaco Salvetti, il presidente della Port Authority Luciano Guerrieri, il segretario generale Matteo Paroli e la struttura commissariale della Darsena Europa, guidata dallo stesso Guerrieri, composta dalla vice commissaria Roberta Macii, dal dirigente tecnico Enrico Pribaz e dal dirigente amministrativo Simone Gagliani. L’incontro si è aperto con la visita ai cantieri della maxi-infrastruttura che sorgerà alle spalle della Darsena Toscana e che promette di dare, a lavori conclusi, un importante sviluppo al traffico dei container. “Riguardo alle opere strategiche – dice Rixi – se l’Italia vuole mantenere occupazione e lavoro sul suo territorio nazionale deve tornare a pensare in grande, perché è evidente che i porti siano l’ingresso delle nostre merci e l’uscita dei prodotti finiti. Per fare questo, bisogna mettere a sistema tutte le opere e dotarle di infrastrutture e creare un diverso rapporto tra porto e città, al fine di consentire alle comunità locali che vivono intorno ai porti di avere una migliore qualità di vita. Investire sul porto vuol dire infatti anche cercare di portare ricchezza e mantenerla. È evidente che se non investiamo sul nostro sistema infrastrutturale e non l’aggiorniamo, non possiamo cogliere quell’opportunità che un mondo in continua evoluzione ci può consegnare”. Poi fa il punto sulla città. “Puntiamo molto su Livorno. La città cambierà in maniera importante nei prossimi anni e ha bisogno di avere maggiori possibilità di utilizzare sia la parte ferroviaria che la parte stradale e autostradale. Sono contento ogni volta che riesco a vedere dei progressi e soprattutto, come nel caso della Darsena Europa, spazi e aree su cui si è investito. Una cosa su cui spingo molto, non soltanto a Livorno ma anche a Genova, Spezia, Bari e Taranto è il fatto che ogni investimento che viene fatto dal pubblico deve avere una ricaduta sul territorio a livelli occupazionali, di incremento e anche di quella che è la qualità dell’area portuale con una remunerazione del capitale investito”. E chiude intervenendo sul tema dei dazi. “Spero che l’Italia inizi finalmente a commerciare con l’India, dove c’è un mercato enorme in cui abbiamo un traffico commerciale bassissimo, o con il Nord Africa, che abbiamo vicinissimo. Esistono molti Paesi diversi dall’America in cui reperire le merci che ci servono”.

A conclusione della visita in porto, il vice ministro ha avuto modo di incontrare gli operatori del porto, in una riunione appositamente organizzata a Palazzo Rosciano, sede centrale dell’AdSP. La riunione ha permesso a Guerrieri di fare il punto della situazione sui progetti in cantiere e sui lavori avviati in questi anni, ponendo in particolare l’accento sullo sviluppo degli interventi connessi ai Green Ports, al cold ironing nei porti di Livorno, Piombino e Portoferraio (i lavori sono stati consegnati a dicembre, con previsione di ultimarli entro l’estate del 2026), al piano del ferro, all’implementazione dell’accessibilità ferroviaria (proprio in questi giorni è stata bandita la gara per l’ammodernamento di Livorno Porto Nuovo), alla istituzione della ZLS, e al miglioramento dell’accoglienza nel porto di Piombino. Poi interrogato dagli operatori sulla situazione delle nomine dei presidenti delle AdSP (Il mandato di Guerrieri scade a metà marzo), Rixi ha confermato che arriveranno a breve e che l’obiettivo del Governo è quello di arrivare ad una scelta condivisa. “Non faremo delle forzature sulla questione – ha detto – quello che sto cercando di fare è trovare una intesa ampia, perché i porti non appartengono ad una sola forza politica ma al paese. In questi giorni parlerò con i governatori regionali per trovare la quadra. Il Governo non è chiuso e su temi come questi siamo disponibili a dialogare con chiunque”. “Il viceministro Rixi ha ribadito oggi l’importanza strategica del porto di Livorno per tutto Sistema Paese” ha dichiarato Guerrieri a conclusione dei lavori. “L’incontro è stato un importante momento di condivisione e riflessione sulle criticità e sulle potenzialità di crescita del nostro scalo portuale. Stiamo lavorando per rendere il nostro sistema logistico-portuale sempre più integrato e competitivo e il supporto del Governo è centrale perché questo lavoro di regolazione, progettazione, infrastrutturazione e promozione dei nostri porti possa essere ulteriormente implementato”.

