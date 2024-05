In porto arrivano 175 lampade a led

Finanziati con i fondi PNRR ottenuti dall'AdSP con Green Ports, i lavori di relamping dell'illuminazione riguardano tutte le aree operative del porto: porto mediceo, area passeggeri, calata del Magnale e porto Industriale, Darsena Toscana e Darsena 1

Avviati a Livorno i lavori di riqualificazione dell’illuminazione nelle aree pubbliche in porto. L’intervento prevede l’installazione di 157 nuove lampade a elevata efficienza energetica, con ottiche in grado di garantire elevati illuminamenti ed una corretta uniformità. L’intervento, aggiudicato alla società DZ Engineering di Forlì per 682.503,59 euro, si protrarrà per 8 mesi, e riguarda tutte le aree operative del porto di Livorno (porto mediceo, area passeggeri, calata del Magnale e porto Industriale, Darsena Toscana e Darsena 1), con sostituzione dei corpi illuminanti installati sia sulle torri faro che sulle palificate. Finanziato interamente con i fondi del PNRR, ottenuti dall’AdSP sul bando Green Ports, i lavori si conformano alle prescrizioni degli appalti verdi. Si prevede infatti l’uso di sistemi di attenuazione e misurazione della potenza assorbita per garantire che il consumo di energia dell’impianto di illuminazione possa essere ottimizzato e monitorato in tempo reale. Il beneficio in termini ambientali è derivato da un minore consumo di energia, legato alle lampade LED a elevata prestazione e al sistema di illuminazione intelligente che sarà attivo in caso di effettivo passaggio di persone o mezzi o comunque di attività operativa in corso di svolgimento nelle aree e banchine portuali. L’appalto prevede infatti anche la realizzazione di un’infrastruttura digitale per il monitoraggio, il controllo e la gestione di ciascun punto luce. “Quest’opera acquisisce un significato particolare per l’Ente – afferma il presidente dell’AdSP, Luciano Guerrieri -, si tratta del primo appalto di lavori avviato dall’AdSP nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Altri interventi, per un valore complessivo del finanziamento di oltre cinquanta milioni di euro, risultano già approvati con i fondi del PNRR e troveranno avvio e completamento da qui al 2026, contribuendo in modo sostanziale all’efficienza, alla transizione digitale ed energetica e all’accessibilità dei porti di Sistema”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©