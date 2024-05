Inaugurati i nuovi uffici dell’AdSP

Il presidente Guerrieri al taglio del nastro e i corridoi dei nuovi uffici dove sono state affisse le riproduzioni di foto di Livorno del fotografo George Tatge concesse dal dott Riposati di Porto Immobiliare a AdSP MTS

L'ampliamento delle strutture risponde alla necessità dell'Authority di recuperare nuove aree per far fronte ai problemi di spazio che si erano venuti a creare a Palazzo Rosciano per effetto delle nuove assunzioni di personale. Taglio del nastro a margine dell'evento di presentazione di due volumi storici dedicati al Silos Granari del porto

Inaugurati nel pomeriggio del 2 maggio i nuovi uffici dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ricavati alla Stazione Marittima di Livorno. Il taglio del nastro è avvenuto a margine dell’evento di presentazione di due volumi storici dedicati al Silos Granari del porto di Livorno, curati dall’Associazione Livornese Storia Lettere e Arti e presentati nell’ambito di una serie di iniziative organizzate congiuntamente da AdSP, Camera di Commercio e Porto Immobiliare per celebrare i primi cent’anni di vita dell’edificio simbolo dello scalo portuale livornese. L’ampliamento delle strutture risponde alla necessità dell’Authority di recuperare nuove aree per far fronte ai problemi di spazio che si erano venuti a creare a Palazzo Rosciano per effetto delle nuove assunzioni di personale. “In questi anni l’ente portuale ha diversificato e ulteriormente specializzato le proprie competenze per rispondere in particolar modo alle sfide imposte dalla digitalizzazione e dalla sostenibilità ambientale” ha dichiarato il presidente dell’AdSP, Luciano Guerrieri. “I nuovi uffici della Stazione Marittima ospitano già oggi diversi professionisti, con competenze variegate e ad alto livello di specializzazione, che vanno dall’informatica alla transizione digitale, dalla promozione allo sviluppo e innovazione” ha aggiunto. “Siamo orgogliosi di poter contare su un team di esperti dedicati a temi sempre più cruciali per i porti nazionali, oggi visti non soltanto come semplici hub di filiera per il trasporto di merci e persone ma come motori di crescita sostenibile e hub energetici. I nostri scali portuali si sono insomma evoluti e si sono evolute anche le Autorità Portuali, nel segno di un cambiamento che oggi trova la sua plastica rispondenza nell’inaugurazione di questi nuovi uffici”.

