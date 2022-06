Inaugurato il Punto informazioni del Comune dedicato ai crocieristi

Il Punto informazioni si trova negli spazi del Terminal Alto Fondale e sarà operativo dalle 9 alle 12 nei giorni di arrivo delle navi. Salvetti: "La nostra città ha dimostrato di avere tutte le potenzialità per far sì che una buona parte dei crocieristi decida di rimanere a Livorno"

di Giulia Bellaveglia

“Sarebbe stato insensato inaugurare uno spazio del genere con le crociere ridotte al minimo causa covid. Adesso possiamo farlo. La nostra città ha dimostrato di avere tutte le potenzialità per far sì che una buona parte dei crocieristi decida di rimanere a Livorno. Il turismo esperienziale funziona, ecco perché dobbiamo abituarci a proporre ciò che abbiamo da offrire nella maniera più giusta ed attrattiva possibile”. Sono queste le parole che il sindaco Luca Salvetti ha voluto riservare all’inaugurazione, avvenuta il 21 giugno, del Punto informazioni del Comune di Livorno negli spazi del Terminal Alto Fondale (la struttura sarà operativa dalle 9 alle 12 nei giorni di arrivo delle navi). Un luogo dedicato a tutti quei crocieristi senza una metà programmata, con l’obiettivo di far comprendere loro la possibilità di godersi una giornata ricca di soddisfazioni senza dover necessariamente raggiungere le mete toscane più famose. “Questo è il primo tassello di un’organizzazione sinergica finalizzata alla scelta di Livorno come destinazione e non come luogo di passaggio – aggiunge l’assessore al turismo Rocco Garufo – Un obiettivo che consente di creare reddito e occupazione, a patto naturalmente che gli esercizi commerciali e gli operatori turistici si muovano in tal senso. Un sistema di relazioni sempre più forte e connesso dove ognuno sappia muoversi autonomamente è il nostro sogno”. Alla conferenza stampa di presentazione sono stati presenti anche Francesca Morucci dell’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale e Matteo Savelli presidente di Porto Livorno 2000. “Le città portuali offrono un’autenticità – commenta Morucci – E chi rimane e chi torna lo fa proprio per questa autenticità che una Toscana con radici storiche importanti può trasmettere”. “Un info point che non poteva mancare – spiega Savelli – Uno spazio in cui si viene a prendere il passeggero indeciso e lo si convince a restare qui, quindi un posto necessario”.

Durante l’inaugurazione è intervenuta una delegazione di lavoratori del sindacato Usb che si è dichiarata favorevole a quanto realizzato ponendo allo stesso tempo l’attenzione sulla mancanza di un punto di soccorso h24 all’interno del terminal ritenuto fondamentale vista la lontananza tra il varco di accesso al terminal e il terminal stesso, distanza che comporta una lunga attesa dei mezzi di soccorso che devono raggiungere la zona. “Sono assolutamente d’accordo – ha risposto il primo cittadino – L’opportunità di crescita sul fronte del turismo deve andare di pari passo con garanzie che necessariamente devono esserci. I lavoratori vanno rispettati nella loro dignità”.

