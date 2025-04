Inaugurato il Vespucci Truck Village all’Interporto. Taglio del nastro con due motrici

Inaugurata la nuova area di sosta sicura e attrezzata per i veicoli pesanti che rafforza il ruolo dell'Interporto Amerigo Vespucci come infrastruttura fondamentale al servizio della logistica toscana e nazionale. I principali servizi offerti sono: 200 stalli per mezzi pesanti, 70 telecamere di videosorveglianza, un ristorante, un motel, area coffee-snack disponibile 24 ore su 24, wi-fi gratuito, lavanderia

di Martina Romeo

“Buon vento Interporto”. Con questo augurio Luciano Guerrieri, recentemente nominato commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, ha concluso il suo intervento stamattina alla cerimonia di inaugurazione del Vespucci Truck Village, la nuova area di sosta sicura e attrezzata per i veicoli pesanti che rafforza il ruolo dell’Interporto Amerigo Vespucci come infrastruttura fondamentale al servizio della logistica toscana e nazionale. Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti, oltre a Guerrieri, Sara Paoli sindaco di Collesalvetti, Luca Salvetti sindaco di Livorno, Eugenio Giani (che in collegamento telefonico ha detto che “Guasticce rappresenta un punto di riferimento per la Toscana”) presidente della Regione Toscana, Sandra Scarpellini presidente della Provincia di Livorno, Raffaello Cioni e Monica Bellandi rispettivamente amministratore delegato e presidente dell’Interporto. “Quella di oggi è un’inaugurazione importante – ha detto Guerrieri – Un servizio direi unico lungo la fascia costiera del Paese che sono convinto sarà di grande aiuto nel migliorare ulteriormente le performance del nostro sistema logistico e portuale”. Una felicità condivisa anche da Bellandi: “Il Truck Village non è solo un’area di sosta ma un nuovo modello di infrastruttura per la mobilità delle merci e per la categoria degli autotrasportatori. Perché non esistono lavoratori di serie A e serie B ma esiste il lavoro”. Definitivamente operativo dal 5 maggio, il Truck Village fa parte del più ampio programma europeo PASS4CORE-ITA dedito alla costruzione di aree di sosta sicure e protette lungo le principali tratte della rete TEN-T ed è stato ideato con un duplice obiettivo: migliorare le condizioni di lavoro degli autisti e contribuire allo sviluppo territoriale. Aspetti sottolineati ampiamente dal sindaco Salvetti e dalla sindaca Paoli che hanno aggiunto. “La giornata di oggi si inserisce all’interno del Manifesto del lavoro buono”. I principali servizi offerti sono: 200 stalli per mezzi pesanti, 70 telecamere di videosorveglianza, un ristorante, un motel, area coffee-snack disponibile 24 ore su 24, wi-fi gratuito, lavanderia e una stazione dei vigili del fuoco. Il tutto ben collegato con la FiPiLi, l’autostrada e non troppo distante dal porto. “Siamo orgogliosi di tutto questo” ha chiosato l’amministratore delegato Cioni che ha voluto sottolineare il lavoro di squadra che ha portato a tutto questo ringraziando: Loredana Di Martino ed Emanuela Carlini, Antonio Campanella, Nicola Salvini, Claudio Bertini, Riccardo Gioli, Gianfranco De Angelis e il parking manager del Truck Village Riccardo Traversa.

