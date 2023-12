Indagine Confcommercio: regali di Natale sì ma con un occhio al portafoglio

Secondo l'indagine di Format Research per Confcommercio Toscana, la spesa media sarà di 150€ e otto livornesi su dieci pianificano le festività cercando di contenere le spese; la distribuzione organizzata rimane il principale punto di acquisto (69,2%), guadagnano popolarità i negozi di vicinato soprattutto per la fascia alta e altissima di prezzo; si preferisce acquistare specialità enogastronomiche, prodotti per la cura della persona, capi di abbigliamento, libri e giocattoli, carte regalo e buoni digitali

Mentre il Natale si avvicina, l’indagine condotta da Format Research per Confcommercio Toscana rivela che anche i residenti della provincia di Livorno abbracceranno la stagione festiva con spirito frugale, bilanciando festeggiamenti e regali con la consapevolezza dei costi crescenti. Secondo l’indagine, otto livornesi su dieci pianificano le festività cercando di contenere le spese. Il 15,8% prevede di mantenere uno standard di spesa simile al Natale precedente, mentre solo il 4% ha intenzione di aumentare il proprio budget. Resta forte il desiderio di fare regali per il 74,5% degli intervistati. Le preferenze includono specialità enogastronomiche, prodotti per la cura della persona, capi di abbigliamento, libri e giocattoli. Compaiono nella lista dei doni anche beni dematerializzati come carte regalo e buoni digitali, opzione comoda e flessibile per chi regala e chi riceve.

Nella nostra provincia il budget medio di spesa stimato per i regali a Livorno è di 150 euro a persona. Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio Livorno, fa notare che l’inflazione impatta non solo sulle minori disponibilità in tasca dei consumatori bensì anche sulle spese degli imprenditori. Per quanto riguarda i canali di acquisto, la distribuzione organizzata rimane il principale punto di acquisto per i regali natalizi a Livorno (69,2%), seguita dall’e-commerce (59%) e dai negozi di vicinato, che guadagnano popolarità rispetto agli anni precedenti, soprattutto per la fascia alta e altissima di prezzo. Pieragnoli poi non può fare a meno di notare accenni di un’inversione di tendenza: “Dopo gli exploit durante e immediatamente dopo la pandemia, gli e-commerce del lusso stanno accusando un grosso calo, mentre se prendiamo per vero il sentiment dei nostri associati, c’è un rinnovato interesse nel negozio fisico, soprattutto nei periodi di sconti promozionali o di saldi, più affidabili di quelli “permanenti” online”. Nel processo di acquisto, la maggioranza (95,4%) prevede di pagare utilizzando strumenti digitali. Quanto alla tempistica degli acquisti, l’indagine rivela che il 41,5% dei livornesi intende effettuare gli acquisti nella prima metà di dicembre, e solo il 17,4% aspetterà la fine dell’anno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©